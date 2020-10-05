شبكة ESPN: ديمبيلي غاب عن تدريب برشلونة.. ويونايتد مصمم على الاستعارة

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 16:59

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

تطور كبير قد تشهده الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، بشأن مصير عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة.

موي يورينس صحفي شبكة ESPN ذكر أن ديمبيلي ظهر صباح اليوم في المدينة الرياضية لـ برشلونة، لكنه غادر قبل بداية التمرين ولم يتدرب مع زملائه.

في الوقت نفسه، ذكر فابريسيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا" أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ديمبيلي على سبيل الإعارة مع تحمُل راتبه، إلا أن برشلونة مصمم على بيعه بشكل نهائي.

رومانو ذكر أيضا أن ديمبيلي بات منفتحا على فكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد، لكن المفاوضات بين الناديين لا تزال جارية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت الاسبوع الفائت أن مانشستر يونايتد تحوّل إلى ديمبيلي بعد صعوبة إتمام صفقة الإنجليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند.

بالتزامن مع ذلك، ظل ديمبيلي على مقاعد بدلاء برشلونة في آخر مباراتين أمام سيلتا فيجو وإشبيلية دون أن يشارك بأي دقيقة، أمر برره المدرب رونالد كومان بأسباب تكتيكية.

ديمبيلي (23 عاما) انضم إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 130 مليون يورو.

لكنه لم يشارك طوال 3 سنوات إلا في 75 مباراة، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 16.

ولم يظهر ديمبيلي مع برشلونة في الموسم الماضي إلا في 9 مباريات، وغاب لأشهر طويلة بسبب الإصابة.

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