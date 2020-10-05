المقاصة لـ في الجول: محمد إبراهيم لم يبلغنا برغبته.. لدينا اتفاق معه بعد نهاية الموسم

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 15:34

كتب : بسام أبو بكر

كهربا - محمد إبراهيم - الأهلي - المقاصة

نفى بكري سليم نائب رئيس مصر للمقاصة عن تواصل محمد إبراهيم لاعب الفريق معهم بشأن رغبته في الانتقال إلى ناد معين بداية من الموسم المقبل.

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

وارتبط اسم محمد إبراهيم بأن رغبته هي الانتقال إلى صفوف بيراميدز بغض النظر عن العروض الأخرى المقدمة إليه.

وقال بكري سليم لـ FilGoal.com "محمد إبراهيم لم يبلغنا برغبة الانتقال إلى بيراميدز أو أي ناد آخر حتى الآن".

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وكشف نائب رئيس مصر للمقاصة "تم الاتفاق بيننا وبين محمد إبراهيم بناء على طلبه، عقب نهاية مباريات الدوري سيتم عقد جلسه لتحديد مصيره".

وتابع "سنجتمع معه هو ووكيله سالم محمد سالم لمناقشة جميع العروض المقدمة إليه والاستقرار على مصيره".

وشدد بكري سليم "حتى الآن لا جديد بشأن هذا الاتفاق، ولم يحدث أن أبلغنا برغبته الانتقال لأي نادي".

وأتم نائب رئيس نادي مصر للمقاصة تصريحاته "لدينا عروض لكن جميعها غير رسمية من الأهلي وبيراميدز ونادي خليجي".

محمد إبراهيم مصر للمقاصة بيراميدز الأهلي
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