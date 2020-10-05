جونسون لـ في الجول: وافقت على عرض موسيماني بسرعة.. وفزت على الأهلي من قبل

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 14:24

كتب : محمد عبد العظيم

كافين جونسون

كشف كافين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي، أنه وافق على عرض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للانضمام إلى جهازه الفني بسرعة.

وقال جونسون لـ FilGoal.com: "أنا سعيد بتلك الخطوة الكبيرة في مسيرتي. أشكر موسيماني والأهلي على منحي هذه الفرصة".

وشدد "إنه شرف وتحد كبير بالعمل داخل نادي القرن في إفريقيا، وكذلك العمل مع موسيماني الذي أرى أنه أفضل مدرب إفريقي في الوقت الحالي".

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وكشف جونسون عن كواليس المفاوضات قائلا: "بعدما تحدث معي موسيماني، لم أفكر كثيرا وأخبرته بموافقتي. لا توجد مشكلة بالعمل كمساعد رغم أنني مدير فني. قمت بإعداد ورق السفر إلى القاهرة وسأسافر في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء".

وأكمل "أعرف الأهلي جيدا، لدي رصيد جيد ضده حيث فزت عليه في 2008 ضمن مباريات دوري الأبطال عندما كنت مدربا لبلاتينوم ستارز 2-1. الأهلي كان قويا بوجود الأسطورة محمد أبو تريكة وكذلك وائل جمعة".

وفاز الأهلي إيابا آنذاك 2-0 في دور الـ 16، ولكن تاريخيا أصبح بلاتينوم أول فريق جنوب إفريقي يحقق انتصارا على الأهلي.

وأكمل "الأهلي ناد كبير ولديه شعبية كبيرة، أتذكر أن هناك 60 ألف مشجعا حضروا مباراتنا في القاهرة".

وأتم "علينا الآن العمل لإسعاد الجماهير ورفع علم جنوب إفريقيا وتشريف بلادنا".

جونسون له خبرة عريضة في جنوب إفريقيا، حيث درب فرق بلاتينوم ستارز وسوبر سبورت وأمازولو وبلاك ليوباردز كرجل أول.

وإجمالا، قاد جونسون فرقه في 232 مباراة فاز في 85 منهم وخسر 88 وتعادل 59.

ولعب جونسون 12 مباراة ضد موسيماني، فاز في 2 منهم وتعادل 6 مرات.

واستهل موسيماني مشواره مع الأهلي بفوز 1-0 على المقاولون العرب أمس الأحد.

كافين جونسون جاريدو،بيسيرو،الأهلي
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