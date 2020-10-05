رسميا – "حقق الإنجاز".. دانيلو بيريرا ينضم إلى باريس سان جيرمان

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

دانيلو بيريرا - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع البرتغالي دانيلو بيريرا قادما من بورتو.

الصفقة تمت بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح لـ باريس سان جيرمان بشراء دانيلو بشكل نهائي.

وصرّح دانيلو عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "إنه تحدٍ جديد لي، أن أكون جزءا من نادٍ عظيم مثل باريس سان جيرمان لهو تحدٍ عظيم ويتوافق مع طموحي".

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وأضاف: "الانضمام إلى أحد أكبر أندية اوروبا والعالم هو إنجاز لمسيرتي".

وأتم: "أتمنى أن أقدّم الكثير لباريس وجماهيره".

دانيلو (29 عاما) لاعب وسط مدافع تواجد في بورتو منذ عام 2015 بعد انتقاله إليه من ماريتيمو مقابل 4,5 ملايين يورو.

وخاض دانيلو 202 مباراة بقميص بورتو، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 8 أهداف، وحقق معه الدوري البرتغالي مرتين، كأس البرتغال مرة واحدة.

ويمتلك دانيلو 39 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجّل فيها هدفين، وكان عنصرا أساسيا في التتويج بيورو 2016، لكنه غاب عن كأس العالم 2018 لإصابته في وتر أكيليس.

ويعتبر دانيلو سادس صفقات باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد شراء ماورو إيكاردي بشكل نهائي من إنتر ميلان، وكذلك سيرخيو ريكو من إشبليية، واستقدام أليساندرو فلورينزي من روما، والتعاقد مع أليكساندر ليتلييه في صفقة انتقال حر، واستعارة مويس كين من إيفرتون.

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