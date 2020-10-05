فايلر: لم أتمتع بـ خصوصية بسبب ضخامة الأهلي.. ورأيت في السودان ما لا يوجد في أفلام الحروب

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

تحدث السويسري ريني فايلر المدير الفني السابق لـ الأهلي لأول مرة عن رحيله عن القلعة الحمراء، وفترة تواجده في النادي.

فايلر الذي حل ضيفا على شبكة SRF السويسرية وصف أسباب رحيله بـ"بسيطة للغاية".

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وأوضح "فيروس كورونا وجد طريقة للقاهرة أيضا، ولم أر عائلتي سوى مرة وحيدة منذ شهر فبراير، وتحديدا عندما جئت إلى سويسرا في طائرة خاصة في يونيو".

وتابع "القرار كان صعبا وكنت أرغب في إنهاء الموسم لأننا قمنا بعمل جيد طوال هذا الوقت".

وتطرق فايلر للحديث عن "بعض الظروف المُرهقة" خلال فترة تواجده في الأهلي، قائلا: "النادي ضخم بشكل لا يُصدق. لم أكن أتمتع بأي خصوصية في مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أكن أقدر على تناول الطعام خارج منزلي".

وكتبت الشبكة السويسرية "حتى إذا أراد فايلر الذهاب إلى المطار لاصطحاب عائلته سيكون عليه التنكر"، ليعقب المدرب: "وقتها سيتعرفون علي".

وعن اختلاف الثقافات، قال فايلر: "لا يمكنك تخيل ذلك إذا لم تختبره بنفسك. الأمر كان متعبا للغاية".

اختلاف الثقافات والمناخ جعل الحديث مع فايلر يتطرق لما حدث في لقاء الأهلي أمام الهلال السوداني في السودان.

وقال فايلر في البداية "لا أريد تذكر ما حدث على الإطلاق".

ثم سرد التفاصيل، قائلا: "كنا خائفين للغاية على حياتنا. كنا نلعب مباراة حاسمة للتأهل ونحتاج للتعادل وتقدمنا في النتيجة 1-0 وبعد ساعة من اللعب اقتحمت الجماهير الملعب بسبب قرار احتساب ركلة مرمى لنا".

واستمر "وجدنا العديد من الأشياء تتطاير علينا من المدرجات، بشكل لا يمكنكم تصديقه".

وعن تواجد قوات الأمن رفقة فريق الأهلي داخل غرف الملابس عقب اللقاء، قال فايلر: "تم حمايتنا من عدد ضخم من رجال الشرطة. ورأيتهم يحملون بنادق ضخمة لم أشاهدها حتى في أفلام الحروب".

في الدوري الأهلي فايلر
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