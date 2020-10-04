أرسنال يدك شيفيلد بثنائية بمشاركة النني.. وولفرهامبتون يسقط فولام

صمد الضيوف لساعة كاملة أمام المدفعجية قبل أن يستقبلوا هدفين خلال 190 ثانية فقط ليتلقوا الهزيمة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما انتفض أرسنال من عثرة أنفيلد رود في الجولة السابقة.

وحقق أرسنال فوزه الثالث في الدوري بإسقاط شيفيلد يونايتد بهدفين لواحد رافعا رصيده إلى 9 نقاط وارتقى للمركز الرابع في ترتيب البطولة بينما تراجع شيفيلد للمرتبة 19.

وهيمن رجال ميكيل على مجريات المباراة التي بدأها محمد النني لاعب مصر في وسط ملعب أرسنال.

وجدد الإسباني دماء هجومه في الدقيقة 58 بإقحام نيكولا بيبي بدلا من إدوارد نكيتيا في ظل عدم قدرة المدفعجية على هدم جدار شيفيلد.

وتأخر الهدف حتى الدقيقة 61 حين سجل بوكايو ساكا بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من هيكتور بيليرين.

وفي الدقيقة 64 عزز البديل بيبي النتيجة باختراق مميز من اليمين قبل أن يسدد في أقصى الزاوية اليمنى للحارس آرون رامسدالي، هدف جاء بعد 19 تمريرة للاعبي أرسنال وهو العدد الأكبر حتى الآن في كل مباريات الموسم الحالي من البطولة.

وقلص شيفيلد النتيجة في الدقيقة 84 بتسديدة رائعة لديفيد ماكجولدريك من خارج منطقة الجزاء، ليستقبل أرسنال هدفا على الأقل في المباراة الثالثة تواليا في الدوري.

وفي مباراة جرت في نفس التوقيت استعاد ولفرهامبتون طريق الانتصارات بفوز على ضيفه فولام بهدف بيدرو نيتو، ليرتقي الفريق للمركز 12 رافعا رصيده إلى 6 نقاط بينما ظل فولام أخيرا في الترتيب بلا رصيد.

ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر سيتي في الجولة المقبلة بينما يستضيف شيفيلد فريق فولام.

ويلعب ولفرهامبتون ضد مضيفه ليدز يونايتد.

اقرأ أيضا

الحاضرون والغائبون عن جلسة تصوير القميص الجديد لمنتخب مصر

متى يعلن اتحاد الكرة عقوبة ساسي