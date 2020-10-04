الحاضرون والغائبون عن جلسة تصوير قميص المنتخب الجديد

وجه اتحاد الكرة الدعوة لـ 10 لاعبين لحضور جلسة تصوير قميص المنتخب الجديد، لكن فقط 5 لاعبين لبوا الدعوة.

الحملة الجديدة التي يتصدرها نجم الأهلي مؤمن زكريا، والتي أعلن عنها محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أمس السبت، كانت من المفترض أن تضم 10 نجوم من الأهلي والزمالك وبيراميدز حسبما علم FilGoal.com.

من الأهلي، وجه اتحاد الكرة الدعوة إلى محمد الشناوي وعمرو السولية وحمدي فتحي، بجانب مؤمن زكريا، وحضر الرباعي جلسة التصوير.

أما من الزمالك، فتم توجيه الدعوة لمحمود علاء وطارق حامد ومصطفى محمد – ممثلا عن المنتخب الأولمبي، إلا أن فقط حامد حضر جلسة التصوير.

ومن بيراميدز، تم توجيه الدعوة لعبد الله السعيد، ورمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، وإبراهيم عادل من منتخب الشباب.

واعتذر النادي عن عدم حضور اللاعبين بسبب تزامن موعد التصوير مع ميعاد التدريب الأخير قبل مباراة مصر للمقاصة التي فاز بها الفريق، وطلب تحديد موعدا آخر.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تشرف على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس تقديم القميص الجديد لمنتخب مصر.

وقال فضل عبر أون تايم سبورتس: "إعلان القميص الجديد للمنتخب سيكون الأحد عبر فيديو قصير، ثم الإثنين عن طريق صور في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "مؤمن زكريا هو بطل الحملة، أتمنى أن يكون (وشه حلو) على مصر، كلنا نسانده وندعمه وهذه رسالتنا كاتحاد مصري، كان سعيدا للغاية في جلسة التصوير، أشكره ونحن متفائلون به".

وشدد: "هوية مصر ظاهرة على القميص الجديد".

وأوضح: "أشكر الأندية التي أرسلت لاعبيها لجلسة التصوير وتجاوبت، بعض الأندية منعتها ظروف المباريات، وهناك أندية فضّلت عدم إرسال لاعبيها".

وتابع: "أقول ذلك لأن الناس ستطرح بعض الأسئلة عندما تظهر الصور دون لاعبي بعض الأندية".