وست هام يكبد ليستر أول خسارة في الدوري.. وحجازي يغيب عن سقوط جديد لـ ألبيون

تلقى ليستر سيتي أول خسارة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بسقوطه أمام ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الرابعة.

وتلقى وست بروميتش ألبيون خسارة جديدة بعدما زار ساوثامبتون شباكه مرتين في مباراة غاب فيها أحمد حجازي لاعب مصر عن الأول بسبب عدم جاهزيته بعد شفائه من إصابة.

واستمر ليستر ثانيا في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط رغم سقوطه بأهداف ميشيل أنطونيو وبابلو فورنالس وجارول بوين في الدقائق 14 و34 و83 على الترتيب.

بينما قفز وست هام للمركز الثامن رافعا رصيده إلى 6 نقاط.

وارتقى ساوثامبتون للمركز 13 رافعا رصيده إلى 6 نقاط بفضل هدفي موسى ديجينيبو واوريول روميو في الدقيقتين 41 و69 على الترتيب.

وظل ألبيون في المركز 17 ورصيده نقطة وحيدة.

وفي الجولة المقبلة يحل ساوثامبتون ضيفا على تشيلسي بينما يواجه وست هام يونايتد مضيفه وجاره اللندني توتنام.

ويستضيف وست بروميتش ألبيون فريق بيرنلي ويلعب ليستر سيتي ضد ضيفه أستون فيلا.

وتجري الجولة المقبلة في 17 أكتوبر بعد انتهاء التوقف الدولي.

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