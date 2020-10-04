ثلاثي الزمالك يخوض مباراة ودية مع منتخب الشباب

ينضم ثلاثي الزمالك: أسامة فيصل، وحسام أشرف، وياسين مرعي، إلى صفوف منتخب مصر للشباب اليوم الأحد.

ويشارك الثلاثي في التدريب المسائي المقرر في الرابعة عصرً بالملعب الفرعي لبرج العرب، تحت قيادة ربيع ياسين.

ووافق الجهاز الفني للزمالك على مشاركتهم في المباراة الودية أمام الأميرية غدا الإثنين.

واتفق أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على إشراكهم لمدة ساعة فقط في المباراة الودية.

ومن المقرر أن يعود الثلاثي للانتظام في تدريبات الزمالك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب بشهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأمم إفريقيا للشباب في موريتانيا 2021.

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