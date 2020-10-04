لاجازيتا: نابولي طلب رسميا تأجيل مباراة يوفنتوس

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 12:53

كتب : FilGoal

دي لاورينتس

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن نابولي طلب رسميا تأجيل مباراته ضد يوفنتوس بسبب خوفه من خرق قوانين وبروتوكولات صحية بسفره إلى تورينو.

وقال محام للنادي في تصريحات للصحيفة:"هناك وثائق من جهات رسمية طلبت منا أن يبقى اللاعبون في منازلهم، أبلغنا رابطة الدوري والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ونادي يوفنتوس".

وأضاف "لا نستطيع السفر لتورينو وإلا سنخرق قوانين".

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وأعلن نابولي إصابة لاعبين إثنين بفيروس كورونا وكان الفريق آخر من واجه نادي جنوى الذي أعلن إصابة 19 فردا لديه بالفيروس.

ولذلك طُلب من نابولي عزل لاعبيه حتى يتبين عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن جانبه قال يوفنتوس إنه سيذهب إلى ملعبه يوم الأحد لخوض المباراة التي حتى الآن من المفترض أن تجري في موعدها.

وتقول لائحة الدوري إن توفر 13 لاعبا، بينهم حارس مرمى، لدى أي فريق يوجب خوضه للمباراة.

وإن لم تُؤجل المباراة ولم يظهر نابولي في الملعب بخلاف يوفنتوس، سيحتسب الأخير فائزا بنتيجة 3-صفر.

ويحتل نابولي وصافة ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بينما يوفنتوس حامل اللقب في المركز السابع ورصيده 4 نقاط.

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نابولي يوفنتوس الدوري الإيطالي
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