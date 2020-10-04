تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام شيفيلد

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بـ محمد النني في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

أرسنال يستقبل شيفيلد يونايتد في ملعب الإمارات بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويشارك النني في خط الوسط إلى جوار الإسباني داني سيبايوس، على حساب السويسري جرانيت تشاكا المتواجد على مقاعد البدلاء.

كما يشارك الشاب إدي نكيتياه في الهجوم بدلا من أليكساندر لاكازيت.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: دافيد لويز – جابرييل – كييران تييرني

الوسط: هيكتور بيرين – داني سيبايوس – محمد النني – بوكايو ساكا

الهجوم: ويليان – إدي نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج

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