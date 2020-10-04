تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام شيفيلد
الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 14:08
كتب : FilGoal
دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بـ محمد النني في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد.
محمد النني
النادي : أرسنال
أرسنال يستقبل شيفيلد يونايتد في ملعب الإمارات بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
ويشارك النني في خط الوسط إلى جوار الإسباني داني سيبايوس، على حساب السويسري جرانيت تشاكا المتواجد على مقاعد البدلاء.
كما يشارك الشاب إدي نكيتياه في الهجوم بدلا من أليكساندر لاكازيت.
🔢 Here's how we line up today!
🇧🇷 @biel_m04 partners @DavidLuiz_4
🤝 @ElNennY and @DaniCeballos46
🎯 @EddieNketiah9 leads the line#ARSSHU— Arsenal (@Arsenal) October 4, 2020
تشكيل أرسنال:
حراسة المرمى: بيرند لينو
الدفاع: دافيد لويز – جابرييل – كييران تييرني
الوسط: هيكتور بيرين – داني سيبايوس – محمد النني – بوكايو ساكا
الهجوم: ويليان – إدي نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج
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