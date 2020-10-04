بيرلو: رونالدو قدوة.. أول من يصل المران وآخر المغادرين

أشاد أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس بنجمه كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى التزامه وانضباطه الشديدين والذي يعتبر مثالا يحتذى به لبقية اللاعبين.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"رونالدو يعمل بكد كبير. أول من يصل المران وآخر من يرحل".

وواصل نجم ميلان ويوفنتوس السابق "يجلب الحماس، تدرك الأمر في الملعب أيضا. بدأ الموسم جيدا جدا، أتمنى أن يواصل حتى نهايته. أتمنى أن يسجل هدفا أو إثنين في كل مباراة. لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأتم "ضد روما كنا نلعب منقوصين وساعدنا كثيرا في نهاية المباراة. إنه قدوة للجميع".

ويقضي رونالدو (35 عاما) موسمه الثالث مع يوفنتوس وسجل 3 أهداف في أول جولتين من الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

وشارك البرتغالي إجمالا في 91 مباراة مع يوفنتوس وسجل 68 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

ويستضيف يوفنتوس فريق نابولي مساء الأحد في مباراة مجهولة المصير بسبب عدم سفر الأخير إلى تورينو.

ويستعد يوفنتوس للمباراة بينما نابولي طلب تأجيلها بعد عزل لاعبيه بسبب التخوف من إصابتهم بفيروس كورونا.

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