داير: قانون لمسة اليد الجديد يرعب اللاعبين

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

إريك داير

انتقد إريك داير لاعب توتنام قانون لمسة اليد الجديد والذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ أشهر، والملزم باحتساب خطأ إذا لمست الكرة أي جزء من الذراع بداية من أسفل الإبط، سواء كان اللاعب متعمدا أم لا.

ووقع داير ضحية للقانون حين لمست الكرة يده واحتسب الحكم ركلة جزاء في وقت متأخر لنيوكاسل يونايتد ليدرك الأخير التعادل ضد مضيفه توتنام بهدف لمثله في الدوري في 27 سبتمبر الماضي.

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية:"تكون مرعوبا في منطقة الجزاء أو حولها بسبب هذا القانون الجديد. لا تلعب بحرية، أو تحاول اللعب بشكل طبيعي. الأمر صعب أحيانا لأنك قد تقع فريسة له دون أن تقصد".

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وواصل "يبدو أن الجميع يتفق حول ذلك، وهو أمر نادر الحدوث في كرة القدم، وهو ما يوضح أن الأمر ليس على ما يرام. لو قال مدرب الفريق المنافس إنه لا يعتقد أن اللمسة تستوجب ضربة جزاء، وهو شيء نادر، إذن الأمر واضح".

وأقر مجلس الاتحاد الدولي القانون بعد جدل حول العديد من المواقف التي اختلفت فيها الآراء بشأن ضرورة احتساب ركلة جزاء أم لا بعد أي لمسة يد.

ومع لمس الكرة ليد أي لاعب مدافع داخل منطقة الجزاء قد يعود الحكم إلى الفيديو ليحسم قراره سواء باحتساب ركلة جزاء أم لا.

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