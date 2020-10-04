ميرور: برشلونة حدد سعر ديمبيلي لـ يونايتد.. ويرفض الإعارة

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن برشلونة يرفض إعارة لاعبه عثمان ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد بل يريد الاستغناء عنه بشكل نهائي.

وكتبت أن برشلونة حدد سعر اللاعب بـ60 مليون جنيه إسترليني، إذا أراد يونايتد انتدابه.

وأشارت إلى اللاعب الفرنسي البالغ عمره 23 عاما لا يريد أيضا الانتقال إلى يونايتد على سبيل الإعارة.

وانضم ديمبيلي لبرشلونة قادما من بروسيا دورتموند قبل ثلاث سنوات مقابل 130 مليون يورو ولكن منذ ذلك الوقت عانى من إصابات كثيرة أبعدته عن الملاعب لـ191 يوما.

وسجل صاحب الـ23 عاما 19 هدفا وصنع 18 في 75 مباراة مع برشلونة.

وكانت صحيفة آس الإسبانية قالت إن برشلونة يأمل بيع اللاعب لتمويل صفقة انتداب ممفيس ديباي لاعب ليون، لكن مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات يوم الإثنين لم يتقدم النادي الكاتالوني في مفاوضاته للحصول على الأخير.

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