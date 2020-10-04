قائمة برشلونة – ظهور مشروط لـ ديست.. وأزمة دفاعية أمام إشبيلية

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية اليوم الأحد على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ظهور الوافد الأمريكي الجديد سيرجينيو ديست، لكن نادي برشلونة ذكر أن تواجده في المباراة سيتوقف على تسجيله في الوقت المناسب بسجلات رابطة الدوري الإسباني.

كما يتواجد مواطنه الشاب كونراد دي لا فوينتي، ويظهر عثمان ديمبيلي رغم كل التقارير التي تشير إلى احتمالية رحيله.

فيما يغيب الفرنسي كليمنت لونجليه للإيقاف، مما يترك برشلونة امام 3 قلوب دفاع في قائمته فحسب: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سانتياجو راموس مينجو.

ويتواصل ابتعاد رافينيا ألكانتارا لأسباب فنية، فيما يغيب مارك أندري تير شتيجن، وجونيور فيربو، وصامويل أومتيتي للإصابة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو – إنياكي بينيا – أرناو تيناس أورينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – سانتياجو راموس مينجو – سيرجي روبيرتو – سيرجينيو ديست – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – كارليس ألينيا – ميراليم بيانيتش – فرينكي دي يونج – ريكي بويج – فيليبي كوتينيو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – عثمان ديمبيلي – مارتن برايثوايت – كونراد دي لا فوينتي

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