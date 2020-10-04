مدرب توتنام الأسبق يحذر: مورينيو قد يكرر مع آلي ما فعله مع صلاح

حذّر تيم شيروود لاعب ومدرب توتنام هوتسبير الأسبق، جوزيه مورينيو مدرب الفريق من التخلي عن ديلي آلي.

وشبّه شيروود حالة آلي بما حدث سابقا مع محمد صلاح وكيفن دي بروين في تشيلسي وقتما كان مورينيو مدربا للفريق.

وصرّح شيروود عبر سكاي سبورتس: "جوزيه لم يكن محقا دائما في رؤيته بشأن قدرة اللاعبين على النجاح أو لا".

ودلل: "في هذه الحالة، يتبادر محمد صلاح إلى أذهاننا، وكذلك كيفن دي بروين، توجب عليهما الرحيل ليثبتا أنه كان مخطئا".

وأوضح: "أعتقد أن الأمر سيتكرر مع آلي، وهذا آخر ما يريده توتنام".

وأتم: "لو تركوه يذهب إلى نادٍ كبير مثل باريس سان جيرمان، فإنه سينجح هناك بكل تأكيد".

وكان مورينيو قد استبعد آلي من القائمة في أكثر من مباراة مؤخرا، وسط تقارير تشير إلى اهتمام باريس سان جيرمان باستقدامه.

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