مدرب توتنام الأسبق يحذر: مورينيو قد يكرر مع آلي ما فعله مع صلاح

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 12:14

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - محمد صلاح

حذّر تيم شيروود لاعب ومدرب توتنام هوتسبير الأسبق، جوزيه مورينيو مدرب الفريق من التخلي عن ديلي آلي.

وشبّه شيروود حالة آلي بما حدث سابقا مع محمد صلاح وكيفن دي بروين في تشيلسي وقتما كان مورينيو مدربا للفريق.

وصرّح شيروود عبر سكاي سبورتس: "جوزيه لم يكن محقا دائما في رؤيته بشأن قدرة اللاعبين على النجاح أو لا".

أخبار متعلقة
ليكيب: شوبو-موتينج سينتقل إلى بايرن بيدرو يشعل التحدي: تتويج روما بالدوري ليس مستحيلا بي إن سبورتس: رغم عدم المنع.. نابولي لن يسافر لمواجهة يوفنتوس وكالة أنباء أنسا الإيطالية: السلطات لم تمنع نابولي من السفر لمواجهة يوفنتوس

ودلل: "في هذه الحالة، يتبادر محمد صلاح إلى أذهاننا، وكذلك كيفن دي بروين، توجب عليهما الرحيل ليثبتا أنه كان مخطئا".

وأوضح: "أعتقد أن الأمر سيتكرر مع آلي، وهذا آخر ما يريده توتنام".

وأتم: "لو تركوه يذهب إلى نادٍ كبير مثل باريس سان جيرمان، فإنه سينجح هناك بكل تأكيد".

وكان مورينيو قد استبعد آلي من القائمة في أكثر من مباراة مؤخرا، وسط تقارير تشير إلى اهتمام باريس سان جيرمان باستقدامه.

اقرأ أيضا:

تطور كبير في أزمة أحمد حمدي والجونة

قرار من نابولي بشأن مباراة يوفنتوس

محمد صلاح جوزيه مورينيو ديلي ألي توتنام في إنجلترا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
داير: قانون لمسة اليد الجديد يرعب اللاعبين 11 دقيقة | أوروبا
رسميا – توتنام يجدد عقد فويث ويعيره مباشرة إلى فياريال 19 دقيقة | أوروبا
سكاي: باريس سان جيرمان يضم مويس كين على سبيل الإعارة 33 دقيقة | ميركاتو
لاجازيتا: نابولي طلب رسميا تأجيل مباراة يوفنتوس 52 دقيقة | أوروبا
ثلاثي الزمالك يخوض مباراة ودية مع منتخب الشباب 55 دقيقة | مصر
موسيماني يدخل مواجهة المقاولون لتفادي ما حدث لـ جاريدو ولاسارتي 58 دقيقة | الدوري المصري
ميرور: برشلونة حدد سعر ديمبيلي لـ يونايتد.. ويرفض الإعارة ساعة | ميركاتو
قائمة برشلونة – ظهور مشروط لـ ديست.. وأزمة دفاعية أمام إشبيلية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك