ليكيب: شوبو-موتينج سينتقل إلى بايرن

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

تشوبو موتينج - باريس سان جيرمان - أتالانتا

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتينج سينتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وكتبت الصحيفة أن المهاجم البالغ عمره 31 عاما سيوقع على عقد يمتد لموسمين مع النادي البافاري بطل أوروبا.

وأشارت إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين لإتمام صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقد اللاعب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ولعب شوبو-موتينج لمدة 17 عاما في ألمانيا قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي الإنجليزي لمدة موسم في 2017، وفي 2018 رحل إلى باريس ليلعب موسمين.

وانتهى عقد اللاعب مع باريس في 1 سبتمبر الماضي وبات حرا للانتقال إلى أي فريق.

وتوج شوبو-موتينج، اللاعب الأسبق لهامبورج وماينز وشالكه، بخمسة ألقاب مع باريس.

وشارك في 49 مباراة مع منتخب الكاميرون وسجل 14 هدفا وكان ظهوره الأخير في نوفمبر الماضي ضد كاب فيردي بتصفيات كأس إفريقيا 2021 التي ينظمها بلده.

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