فضل: مؤمن بطل إعلان قميص المنتخب الجديد.. وبعض الأندية لم ترسل لاعبيها لجلسة التصوير

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تشرف على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس تقديم القميص الجديد لمنتخب مصر.

وقال فضل عبر أون تايم سبورتس: "إعلان القميص الجديد للمنتخب سيكون الأحد عبر فيديو قصير، ثم الإثنين عن طريق صور في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "مؤمن زكريا هو بطل الحملة، أتمنى أن يكون (وشه حلو) على مصر، كلنا نسانده وندعمه وهذه رسالتنا كاتحاد مصري، كان سعيدا للغاية في جلسة التصوير، أشكره ونحن متفائلون به".

وشدد: "هوية مصر ظاهرة على القميص الجديد".

وأوضح: "أشكر الأندية التي أرسلت لاعبيها لجلسة التصوير وتجاوبت، بعض الأندية منعتها ظروف المباريات، وهناك أندية فضّلت عدم إرسال لاعبيها".

وتابع: "أقول ذلك لأن الناس ستطرح بعض الأسئلة عندما تظهر الصور دون لاعبي بعض الأندية".

وعن إمكانية تأجيل بعد المباريات في الفترة المقلبة: "ليس هناك تغيير في مواعيد المباريات، نحترم الأندية لكننا نحترم جدول الدوري أيضا ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

وواصل: "لدينا في الدوري 570 لاعبا، وهناك من يطلب التأجيل من أجل لاعب أو اثنين؟ لا، هناك أندية مثل الاتحاد والمصري حُرمت من لاعبيها وأكملت الدوري".

وتعجّب: "العالم كله يرغب في اللعب ونحن الوحيدون الذين نبحث عن التأجيل وعدم اللعب!".

وعن مطالبة المصري بالاستعانة بحكام أجانب لمبارياته المقبلة: "المصري نادٍ عظيم وكبير، ونعرف أن الأندية تشعر بالخوف في نهاية الدوري بسبب جدول الترتيب، لكن هناك لائحة وكلنا ثقة في حكامنا".

وواصل: "طوّرنا التحكيم بدخول تقنية الفيديو، وحمينا الحكم وأعطيناه هيبته بتطبيق عقوبات على من يتجاوز في حقه".

وأتم: "اتفقنا منذ بداية الموسم على عدم إسناد مباريات لحكام أجانب باستثناء مباراة الأهلي والزمالك".

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