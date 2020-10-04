فضل: مؤمن بطل إعلان قميص المنتخب الجديد.. وبعض الأندية لم ترسل لاعبيها لجلسة التصوير

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

مصر - مؤمن زكريا

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تشرف على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس تقديم القميص الجديد لمنتخب مصر.

وقال فضل عبر أون تايم سبورتس: "إعلان القميص الجديد للمنتخب سيكون الأحد عبر فيديو قصير، ثم الإثنين عن طريق صور في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "مؤمن زكريا هو بطل الحملة، أتمنى أن يكون (وشه حلو) على مصر، كلنا نسانده وندعمه وهذه رسالتنا كاتحاد مصري، كان سعيدا للغاية في جلسة التصوير، أشكره ونحن متفائلون به".

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وشدد: "هوية مصر ظاهرة على القميص الجديد".

وأوضح: "أشكر الأندية التي أرسلت لاعبيها لجلسة التصوير وتجاوبت، بعض الأندية منعتها ظروف المباريات، وهناك أندية فضّلت عدم إرسال لاعبيها".

وتابع: "أقول ذلك لأن الناس ستطرح بعض الأسئلة عندما تظهر الصور دون لاعبي بعض الأندية".

وعن إمكانية تأجيل بعد المباريات في الفترة المقلبة: "ليس هناك تغيير في مواعيد المباريات، نحترم الأندية لكننا نحترم جدول الدوري أيضا ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

وواصل: "لدينا في الدوري 570 لاعبا، وهناك من يطلب التأجيل من أجل لاعب أو اثنين؟ لا، هناك أندية مثل الاتحاد والمصري حُرمت من لاعبيها وأكملت الدوري".

وتعجّب: "العالم كله يرغب في اللعب ونحن الوحيدون الذين نبحث عن التأجيل وعدم اللعب!".

وعن مطالبة المصري بالاستعانة بحكام أجانب لمبارياته المقبلة: "المصري نادٍ عظيم وكبير، ونعرف أن الأندية تشعر بالخوف في نهاية الدوري بسبب جدول الترتيب، لكن هناك لائحة وكلنا ثقة في حكامنا".

وواصل: "طوّرنا التحكيم بدخول تقنية الفيديو، وحمينا الحكم وأعطيناه هيبته بتطبيق عقوبات على من يتجاوز في حقه".

وأتم: "اتفقنا منذ بداية الموسم على عدم إسناد مباريات لحكام أجانب باستثناء مباراة الأهلي والزمالك".

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