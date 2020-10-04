وكيله: عواد مستاء لعدم حصوله على الفرصة والتضحية به.. وقد يخرج لفريق مصري

أوضح عمر البنا وكيل محمد عواد حارس مرمى الزمالك، أن موكله يشعر أنه تم التضحية به خلال الفترة الماضية.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وصرّح البنا عبر أون تايم سبورتس 2: "عواد احترم قرار الإدارة برفض عرض الباطن السعودي وامتثل لرأيهم بعد أن رأوا أن المبلغ غير مناسب لإمكانياته".

وأضاف: "كان هناك اهتمام من أندية سعودية أخرى لكنه لم يرتق لأمر رسمي".

وواصل: "من الطبيعي أن يكون عواد مستاء بعض الشيء لأنه لا يحصل على فرصة المشاركة، هذا أمر طبيعي لحارس في إمكانياته وقدراته".

وأكمل: "عواد يحترم عقده مع الزمالك بشكل كامل ويحترم كل قرارات مجلس الإدارة".

وتابع: "لكنه أراد الحصول على فرصة في الزمالك، خصوصا أنه كان صفقة جماهيرية كبيرة مطلع الموسم".

وأضاف: "هو يرى أنه ظُلم في تحمُل الكبوة الجماعية للفريق مطلع الموسم، ويرى أنه حُمل مسؤولية الأمر وحده وأنه يستحق فرصة أفضل".

وأوضح: "الكل يعرف أنه قدّم موسما مميزا مع الوحدة السعودي والبعض رأى أنه كان الحارس الأفضل في الموسم، وقبلها قدّم موسمين مميزين مع الإسماعيلي، ولذا عندما يحدث انخفاض بسيط في المستوى الجماعي أو الفردي، يجب أن يتم التعامل معه بشكل نفسي أفضل، وألا يتم التضحية به".

وشدد: "حاليا التركيز بالكامل منصب في الزمالك على التتويج بدوري أبطال إفريقيا، لا نريد تشتيت الفريق، وعندما وصلنا العرض السعودي لم نتحدث في الإعلام، وإنما عرضناه على النادي مباشرةً".

وكشف: "هناك فروق توقيت بين سوق الانتقالات المصري والخليجي والأوروبي، وبالتالي فعندما ينتهي الموسم المصري ستكون الأسواق الأخرى قد أُغلقَت، مما يعني أن خروج عواد من الزمالك سيعني على الأرجح انتقاله لنادٍ مصري آخر".

وأتم: "حتى الآن لم يتلق عواد عرضا رسميا مصريا، كلها مجرد أحاديث شفوية".

عواد انتقل إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي، وشارك في 11 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يبتعد عن الصورة في الأشهر التالية.

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