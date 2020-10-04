مرتضى منصور ينفي لـ في الجول تحويل ساسي للتحقيق "اللاعب في المنتخب"

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خبر تغريم فرجاني ساسي لاعب الفريق التونسي، وتحويله للتحقيق.

وقال مرتضى في تصريحات لـFilGoal.com: "فرجاني ساسي استٌدعي لمنتخب تونس، فكيف يحضر إلى مران الفريق؟".

وواصل "ليس صحيحا طبعا أننا غرمناه أو حولناه للتحقيق، كلها أخبار كاذبة".

بعض التقارير أشارت لأن الزمالك غرم فرجاني ساسي لعدم حضوره مران الفريق اليوم، وأحالته للتحقيق.

كان فرجاني ساسي قد تعرض للطرد خلال مباراة الزمالك والمصري في الجولة الماضية من الدوري.

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لحظة طرد فرجانى ساسي بعد الاعتراض على حكم المباراة ❗️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/pkNyAs1qfb — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 1, 2020

وجرى اختيار ساسي رٌفقة علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب لقائمة منتخب تونس من الدوري المصري للتوقف الدولي منتصف الشهر الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

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