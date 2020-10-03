وكالة أنباء أنسا الإيطالية: السلطات لم تمنع نابولي من السفر لمواجهة يوفنتوس

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 23:42

كتب : محرر في الجول

كوستاس مانولاس - نابولي

ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن السلطات لم تمنع نابولي من السفر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس، عكس ما ذكرته بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الأخيرة.

يوفنتوس يفترض أن يستضيف نابولي مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن المباراة لن تقام على الأرجح وحسب الوضع الحالي بسبب عدم سفر نابولي إلى تورينو.

حيث أعلن نابولي اليوم السب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

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وذكرت تقارير صحفية أن السلطات الصحية منعت بعثة نابولي من السفر إلى تورينو بسبب تزايد حالات العدوى في الفريق، ما يعني أن المباراة لن تقام على الأرجح. ( اقرأ التفاصيل )

لكن وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء ذكرت أنها حصلت على التقرير الذي أصدرته السلطات الصحية لنابولي، ولا يتضمن منع الفريق من السفر.

وزعمت أن التقرير يوصي نابولي بعزل بعض اللاعبين والمدرب جينارو جاتوزو، ولكن لم يتضمن أي منع السفر.

وكان يوفنتوس أعلن توجهه لملعب المباراة غدا وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

ويوصي البروتوكول الطبي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإقامة المباراة بشكل طبيعي طالما تتضمن قائمة كل فريق 13 لاعبا من ضمنهم حارس مرمى.

وتفيد لائحة الدوري الإيطالي تٌفيد باحتساب المباراة لصالح يوفنتوس بنتيجة 3-0 في حالة عدم قدوم نابولي إلى الملعب.

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