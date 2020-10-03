قذيفة بيدرو الرائعة تعطي روما انتصاره الأول هذا الموسم أمام أودينيزي
السبت، 03 أكتوبر 2020 - 23:00
كتب : FilGoal
فاز روما على مضيفه أودينيزي بهدف دون رد في ملعب فريولي، بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
وسجّل الوافد الإسباني الجديد بيدرو رودريجيز هدف المباراة الوحيدة بقذيفة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.
ليرفع روما رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، ويتجمّد رصيد أودينيزي عند 0 من النقاط في المركز 19 –قبل الأخير- بعد 3 هزائم متتالية.
ويعد هذا الانتصار هو الأول لـ روما هذا الموسم، بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.
كما سجّل بيدرو هدفه الأول في مسيرته مع روما، بعد انتقاله إليه هذا الموسم قادما من تشيلسي.
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