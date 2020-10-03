في الجول يكشف حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا

ظهرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أثارت قلق الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير ليفربول بشكل خاص، إذ ادعى صاحبها أن محمد صلاح نجم الريدز أصيب بفيروس كورونا، فما حقيقة ذلك؟

اتجه FilGoal.com لنادي ليفربول للحصول على تعليق رسمي في البداية.

مات ماكان مدير المركز الإعلامي في النادي الإنجليزي تحدث في تصريح مقتضب قائلا: "لا نعلق على شائعات تويتر".

لم نتوقف هنا، لنتحدث مع مصدر موثوق مقرب من نادي ليفربول اشترط عدم ذكر اسمه.

وصرح المصدر لـ FilGoal.com فور رؤية التغريدة: "لا أعتقد أنها صحيحة".

وواصل "هناك العديد من الشائعات دائما، لا يوجد أي شيء رسمي حتى اللحظة، والنادي بكل تأكيد لن يعلق على شائعة".

وأردف "أعتقد أن صلاح بخير، كان بخير في التدريبات اليوم أمامي".

واسترسل "لا عجب أن التغريدة سببت جدلا كبيرا، الأمر غريب بالكامل".

ودلل "كانت هناك شائعات بخصوص نابي كيتا، لكنها كانت خطأ بالكامل، لا توجد مصداقية للشخص صاحب التغريدة. كم خبرا صحيحا قاله بشأن ليفربول؟ لا يوجد مقياس لمصداقيته".

وأكمل حديثه قائلا: "النادي لديه "بروتوكول" ويعلن فور وجود إصابات مؤكدة مثلما حدث مع تياجو وماني، أعتقد أنها شائعة فقط، وأتفهم القلق لكن لننتظر جميعا حتى الغد".

من الجانب المصري، علق محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن تلك "الشائعات"، قائلا: "نتابع عن كثب ما يُقال".

وأشار في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نُبلغ من النادي أو من صلاح. هي أنباء غير مؤكدة وغير حقيقية".

وأتم "نعكف في الوقت الحالي على التواصل مع ليفربول وصلاح للاطمئنان على اللاعب".

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل 3 أهداف في 5 مباريات في كل البطولات منذ بداية الموسم.

جزء تصريحات طبيب منتخب مصر من مراسلنا أحمد الخولي

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