رسميا – رانييري يحقق حلمه.. أدريان سيلفا ينضم إلى سامبدوريا

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، عن تعاقده مع البرتغالي أدريان سيلفا قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

وذكر بيان سامبدوريا أنه حصل على توقيع سيلفا بعقد يمتد لمدة موسمين.

وأفادت تقارير صحفية أن سيلفا رحل عن ليستر سيتي مجانا، قبل عام على انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

وينضم سيلفا إلى سامبدوريا ليحقق رغبة كلاوديو رانييري مدرب الفريق الذي صرح: "كنت أريد أدريان سيلفا بالفعل في ليستر سيتي، لكن النادي انتدبه بعد رحيلي عنهم".

وأضاف بطل الدوري الإنجليزي الأسبق: "أعرفه جيدا، إنه لاعب وسط يمتلك الشخصية والجودة، ويجيد الدفاع كذلك، كنت أفتقد لاعبا بهذه المؤهلات في قائمتي، وهو ممتاز هجوميا ودفاعيا".

سيلفا (31 عاما) انضم إلى ليستر سيتي قادما من سبورتنج لشبونة عام 2018، وخاض معه 21 مباراة فقط، لم يسجل خلالها أي هدف.

وخرج سيلفا معارا من ليستر سيتي إلى موناكو وخاض مع الفريق الفرنسي 40 مباراة، قبل أن يعود لـ ليستر هذا الصيف.

ويمتلك سيلفا 26 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وكان عنصرا أساسيا في تتويج بلاده بيورو 2016، كما شارك في كأس العالم 2018.

وتعد صفقة سيلفا استكمالا لسوق انتقالات سامبدوريا المثير، بعد ضم الدنماركي ميكيل دامسجارد، والنرويجي كريستوفر أسكيلدسن، ولورنزو تونيلي، وتوماسو أنجيلو، وإيريك جيربي، وماتيو ستوبا، وفيليسي داميكو، ومايا يوشيدا بشكل نهائي، وأنطونيو كاندريفا، ونيكولا رافاليا، وكيتا بالدي.

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