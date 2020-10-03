اسكواش – الشوربجي وهانيا بطلان لأول مرة لـ السلسلة الختامية

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 22:24

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي بطلة للسلسلة الختامية للاسكواش

توج مروان الشوربجي بطلا لمنافسات الرجال، فيما توجت هاني الحمامي بطلة لمنافسات السيدات في السلسلة الختامية لبطولة الاسكواش المقامة في مصر.

وفاز مروان الشوربجي في المباراة النهائية على كريم عبد الجواد –حامل لقب البطولة- بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

ويعد التتويج هو الأول لـ مروان الشوربجي خلال مسيرته الاحترافية بـ السلسلة الختامية.

أخبار متعلقة
اسكواش – الشوربجي يهزم علي فرج ويلاقي عبد الجواد بنهائي السلسلة الختامية اسكواش - ختام دور المجموعات من السلسلة الختامية.. وتأهل نور الطيب بسيناريو مثير اسكواش - ضمان تأهل فرج والشوربجي رفقة نور الشربيني لنصف نهائي السلسلة الختامية اسكواش - مواعيد نهاية دور المجموعات ببطولة السلسلة الختامية

وعلى الجهة الأخرى، حسمت هانيا لقب بطولة السلسلة الختامية لأفضل ٨ لاعبين في الاسكواش على حساب نور الطيب في المباراة النهائية.

وتقدم نور الطيب بشوطين، لكن هانيا عادت بشكل رائع وفازت بثلاثة أشواط مقابل شوطين لتحسم اللقب.

ويعد التتويج هو الأول لـ هانيا في مسيرتها الاحترافية أيضا بلقب السلسلة الختامية للاسكواش.

وشهدت المباراة النهائية حضور محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند السابق، فيما تواجد الإمبراطور حازم إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية في نصف النهائي أمس الجمعة.

No description available.

طالع أيضا:

موسيماني يضم صالح جمعة لقائمة الأهلي

التعادل يحكم صدام بيب وبييلسا

اسكواش هانيا الحاممي مروان الشوربجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد حمدي لـ في الجول: "الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر" 36 دقيقة | الدوري المصري
أحمد حمدي ينفجر: يدّعون الاحترافية.. أريد الرحيل لـ روسيا ونادر شوقي مُختفي ساعة | مصر
وكيله: عواد مستاء لعدم حصوله على الفرصة والتضحية به.. وقد يخرج لفريق مصري 2 ساعة | الدوري المصري
مرتضى منصور ينفي لـ في الجول تحويل ساسي للتحقيق "اللاعب في المنتخب" 2 ساعة | الدوري المصري
حوار - ديفيد سيزا: كورونا غيرت خطط فايلر مع الأهلي.. ورفضت أوروبا من أجل القلعة الحمراء 2 ساعة | الدوري المصري
يوسف: تغيبت عن استوديو الأهلي لأسباب عائلية وليس غضبا.. والإدارة لم تتواصل معي 3 ساعة | مصر
وكالة أنباء أنسا الإيطالية: السلطات لم تمنع نابولي من السفر لمواجهة يوفنتوس 3 ساعة | أوروبا
مؤتمر مدرب بيراميدز: المقاصة جعل المباراة أصعب علينا واستمتعنا بها 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك