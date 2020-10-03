اسكواش – الشوربجي وهانيا بطلان لأول مرة لـ السلسلة الختامية

توج مروان الشوربجي بطلا لمنافسات الرجال، فيما توجت هاني الحمامي بطلة لمنافسات السيدات في السلسلة الختامية لبطولة الاسكواش المقامة في مصر.

وفاز مروان الشوربجي في المباراة النهائية على كريم عبد الجواد –حامل لقب البطولة- بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

ويعد التتويج هو الأول لـ مروان الشوربجي خلال مسيرته الاحترافية بـ السلسلة الختامية.

وعلى الجهة الأخرى، حسمت هانيا لقب بطولة السلسلة الختامية لأفضل ٨ لاعبين في الاسكواش على حساب نور الطيب في المباراة النهائية.

وتقدم نور الطيب بشوطين، لكن هانيا عادت بشكل رائع وفازت بثلاثة أشواط مقابل شوطين لتحسم اللقب.

ويعد التتويج هو الأول لـ هانيا في مسيرتها الاحترافية أيضا بلقب السلسلة الختامية للاسكواش.

وشهدت المباراة النهائية حضور محمد زيدان نجم منتخب مصر وبوروسيا دورتموند السابق، فيما تواجد الإمبراطور حازم إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية في نصف النهائي أمس الجمعة.

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