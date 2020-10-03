بييلسا بعد التعادل مع سيتي: لم يكن من العدل أن ننتصر

كان من الممكن أن يخطف الانتصار، ولكنه يرى أن ذلك لم يكن من العدل أن يحدث. هنا نتحدث عن رأي مارسيلو بييلسا مدرب ليدز عقب التعادل مع مانشستر سيتي.

مباراة ممتعة جمعت بين ليدز يونايتد ومانشستر سيتي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال بييلسا: "لم يكن من العدل أن ننتصر. نعم كان يمكننا تحقيق الانتصار ولكن ذلك لم يكن ليصبح عدلا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كان علينا بذل جهدا بدنيا هائلا لنقترب من مستوى سيتي أو نظهر أفضل منهم في منتصف المباراة".

وتابع "كان علينا المعاناة والصمود في بداية المباراة وفي نهايتها".

وأوضح "في بداية المباراة لم نكن قادرين على استخلاص الكرة منهم، بينما هم يستخلصون الكرة منا بكل بسهولة، وبعد ذلك أصبحنا أكثر عداونية".

وأكمل حديثه قائلا: "في نهاية المباراة دافعنا جيدا، وهاجمنا جيدا أيضا ولكن في بداية اللقاء كان سيتي يتسيد اللقاء تماما".

وأشار "لعبنا جزءًا من جعل المباراة تخرج بشكل جميل، وسيتي لعب جزءًا كبيرا لجعلها كذلك أيضا. سيتي فريق قوي جدا بدنيا وذهنيا. يلعبون بتلك الطريقة التي تجعلهم دائما يفوزون في المباريات".

واستمر "هناك العديد من الطرق لتحليل المباريات، ولكن أمرين لا يمكنك أخذهما أو إعطائهما. يجب ألا تعطي الكرة للخصم، وألا تجعلهم يحصلون على الكرة منك".

واستكمل "عندما قام جوارديولا بتغيير دفاعي، عندما شارك فيرناندينيو، بدأ سيتي من جديد في السيطرة على المباراة. كان تغييرا ذكيا للغاية وأثر على مجريات اللعب وهو ما يثبت أنك تحتاج في الكثير من الوقت لتدافع جيدا لكي تهاجم جيدا".

وللمباراة الثانية على التوالي أهدر مانشستر سيتي النقاط في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة المدوية في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بخماسية.

على الجانب الآخر واصل ليدز نتائجه الرائعة في انطلاق الدوري الإنجليزي، ووصل للنقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

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