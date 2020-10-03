معارو الزمالك – وكيل معروف يوسف لـ في الجول: إما البقاء والتجديد.. أو الرحيل النهائي

من يعود ومن يرحل، ومن تتجدد إعارته مجددا من الزمالك إلى فريق آخر؟

معارو الزمالك، ملف هام على طاولة إدارة الزمالك وجهازه الفني قبيل فتح باب الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

FilGoal.com يحاور لاعبي الزمالك المعارين للخارج، للوقوف على موقفهم من الموسم المقبل. هل سيعودون؟ هل تحدث معهم النادي أم لم تتم تلك الخطوة حتى الآن.

أسامة فرحات وكيل أعمار معروف يوسف لاعب المقاولون العرب قال لـ FilGoal.com: "بعد انتهاء الدوري، سيتم عقد جلسة مع المسئولين في الزمالك لتحديد الموقف".

وأضاف "إما أن يتواجد اللاعب مع الفريق في الموسم الجديد، وفي هذة الحالة سيقوم اللاعب بتجديد تعاقدة مع النادي بشكل طبيعي، واللاعب ليس لديه مشكلة في التجديد".

وأكمل "أو في حالة عدم وجود رغبة في تواجده، سيعقد جلسة مع المسئولين من أجل الرحيل لخوض تجربة أخرى في ناد آخر".

وكيل اللاعب واصل "اللاعب بتبقى له موسم واحد فقط مع الزمالك، وبالتالي لا يمكن خروجه معارا مرة أخرى، كذلك هو ليس لدية رغبة في الإعارة نهائيا".

واستمر "اللاعب يمتلك أربعة عروض رسمية من المقاولون العرب، والإنتاج الحربي، وسموحة، والمصري، ولكن رغبتة الأولى بالتأكيد البقاء في الزمالك".

وأتم "حدث تواصل بين معروف وباتشيكو فور تولي الأخير المسئولية الفنية وما حدث خلال هذا التواصل هو تهنئة اللاعب للمدرب فقط ولم يتم التطرق لأي شئ آخر".

معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، ويقضي الموسم الجاري معارا من الزمالك إلى المقاولون العرب.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 25 مباراة حتى الآن. سجل فيهم هدفا واحدا.

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