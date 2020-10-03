معارو الزمالك – وكيل معروف يوسف لـ في الجول: إما البقاء والتجديد.. أو الرحيل النهائي

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 22:11

كتب : إبراهيم رمضان

معروف يوسف - المقاولون العرب - طنطا

من يعود ومن يرحل، ومن تتجدد إعارته مجددا من الزمالك إلى فريق آخر؟

معارو الزمالك، ملف هام على طاولة إدارة الزمالك وجهازه الفني قبيل فتح باب الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.

FilGoal.com يحاور لاعبي الزمالك المعارين للخارج، للوقوف على موقفهم من الموسم المقبل. هل سيعودون؟ هل تحدث معهم النادي أم لم تتم تلك الخطوة حتى الآن.

أخبار متعلقة
محسن صالح: فايلر كان يمهد للرحيل وتاريخ موسيماني أقنعنا.. كرة القدم لا تعرف جنسية تعرف على مواعيد أبرز مواجهات دوري الأبطال.. جولة أولى نارية وموعد المواجهة بين رونالدو وميسي كلوب ينافس أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لمدرب الشهر في الدوري الإنجليزي "غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية

أسامة فرحات وكيل أعمار معروف يوسف لاعب المقاولون العرب قال لـ FilGoal.com: "بعد انتهاء الدوري، سيتم عقد جلسة مع المسئولين في الزمالك لتحديد الموقف".

وأضاف "إما أن يتواجد اللاعب مع الفريق في الموسم الجديد، وفي هذة الحالة سيقوم اللاعب بتجديد تعاقدة مع النادي بشكل طبيعي، واللاعب ليس لديه مشكلة في التجديد".

وأكمل "أو في حالة عدم وجود رغبة في تواجده، سيعقد جلسة مع المسئولين من أجل الرحيل لخوض تجربة أخرى في ناد آخر".

وكيل اللاعب واصل "اللاعب بتبقى له موسم واحد فقط مع الزمالك، وبالتالي لا يمكن خروجه معارا مرة أخرى، كذلك هو ليس لدية رغبة في الإعارة نهائيا".

واستمر "اللاعب يمتلك أربعة عروض رسمية من المقاولون العرب، والإنتاج الحربي، وسموحة، والمصري، ولكن رغبتة الأولى بالتأكيد البقاء في الزمالك".

وأتم "حدث تواصل بين معروف وباتشيكو فور تولي الأخير المسئولية الفنية وما حدث خلال هذا التواصل هو تهنئة اللاعب للمدرب فقط ولم يتم التطرق لأي شئ آخر".

معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، ويقضي الموسم الجاري معارا من الزمالك إلى المقاولون العرب.

صاحب الـ28 عاما شارك هذا الموسم في 25 مباراة حتى الآن. سجل فيهم هدفا واحدا.

طالع أيضا:

موسيماني يضم صالح جمعة لقائمة الأهلي

التعادل يحكم صدام بيب وبييلسا

في الدوري الزمالك معروف يوسف المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
الفوز الخامس على التوالي.. خطأ قاتل من الحارس يمنح بيراميدز فوزا مثيرا أمام المقاصة 2 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف حقيقة إصابة صلاح بفيروس كورونا 3 دقيقة | المحترفون
رسميا – رانييري يحقق حلمه.. أدريان سيلفا ينضم إلى سامبدوريا 6 دقيقة | ميركاتو
اسكواش – الشوربجي وهانيا بطلان لأول مرة لـ السلسلة الختامية 6 دقيقة | رياضات أخرى
بييلسا بعد التعادل مع سيتي: لم يكن من العدل أن ننتصر 19 دقيقة | أوروبا
معارو الزمالك – وكيل معروف يوسف لـ في الجول: إما البقاء والتجديد.. أو الرحيل النهائي 19 دقيقة | الدوري المصري
تنس – أنس جابر تكتب التاريخ وتصير أول عربية في ثُمن نهائي رولان جاروس 37 دقيقة | رياضات أخرى
أزمة في إيطاليا.. السلطات تمنع سفر نابولي لـ تورينو بسبب كورونا.. ويوفنتوس يعلن خوض اللقاء 49 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك