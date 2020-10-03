تنس – أنس جابر تكتب التاريخ وتصير أول عربية في ثُمن نهائي رولان جاروس

كتبت التونسية أُنس جابر تاريخا ناصعا، بتأهلها إلى دور الـ16 لبطولة رولان جاروس لكرة التنس، بتفوقها على البيلاروسية أرينا سابالينكا اليوم السبت.

وفازت جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6، 2-6، 6-3.

لتحجز مقعدها في دور الـ16، كأول عربية على الإطلاق تصل إلى هذا الدور في البطولة.

Sky high 🙌@Ons_Jabeur puts together a gutsy 7-6(9) 2-6 6-3 performance to overtake No. 8 Sabalenka and reach her first R16 in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/fnh7nImm9Z — Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020

وكانت جابر قد حققت إنجازا كبيرا بعد أن صارت أول عربية تصل إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مطلع هذا العام، قبل أن تواصل نجاحاتها على الأراضي الترابية.

وتعد سابالينكا المصنفة رقم 12 على مستوى العالم، بينما تحتل جابر التصنيف رقم 35.

وقالت جابر بعد فوزها بالمباراة: "سابالينكا كانت شرسة اليوم للغاية، لكني استخدمت الكثير من ضربات "السلايس"، والضربات القصيرة، عرفت أن ذلك قد يضايقها".

وأضافت التونسية صاحبة الـ26 عاما: "اليوم كان علي البقاء هادئة. لقد كانت تصرخ وتقاتل على كل نقطة، تصرخ في بعض النقاط المهمة، خصوصا عندما كانت متأخرة وعادت في النتيجة".

وأتمت: "النسخة القديمة مني كانت لتستسلم بسهولة أثناء التأخر 5-1 اليوم في شوط كسر التعادل، لكني تطورت ونضجت".

وكانت جابر قد لفتت الأنظار عام 2011، عندما فازت ببطولة رولان جاروس للشابات.

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