أزمة في إيطاليا.. السلطات تمنع سفر نابولي لـ تورينو بسبب كورونا.. ويوفنتوس يعلن خوض اللقاء

أزمة كبرى بصدد الاشتعال في الدوري الإيطالي، وطرفيها يوفنتوس ونابولي.

يوفنتوس يفترض أن يستضيف نابولي مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن المباراة لن تقام على الأرجح وحسب الوضع الحالي.

صباح اليوم السبت، أعلن نابولي اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

The results of the last four tests have revealed that Elif Elmas has tested positive for Covid-19. — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) October 3, 2020

في نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

الاتحاد الإيطالي لم يصدر قرارا بتأجيل المباراة حتى الآن، لكن نابولي لم يتمكن من السفر إلى تورينو من الأساس.

السلطات الصحية منعت بعثة نابولي من السفر إلى تورينو بسبب تزايد حالات العدوى في الفريق، ما يعني أن المباراة لن تقام على الأرجح.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة غدا وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

Juventus Football Club announces that the First Team will take to the field for the Juventus - Napoli match tomorrow at 20:45, as foreseen by the Serie A League calendar. — JuventusFC (@juventusfcen) October 3, 2020

لائحة الدوري الإيطالي تٌفيد باحتساب المباراة لصالح يوفنتوس بنتيجة 3-0 في حالة عدم قدوم نابولي إلى الملعب، لكن الأمر لم يٌحسم بعد.

وحسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت"، فإن الاتحاد الإيطالي سيصدر قرارا بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى خلال ساعات قليلة.

يوفنتوس بدأ الموسم بفوزعلى سامبدوريا بثلاثية ثم تعادل مع روما بهدفين لكل فريق، وفي المقابل فاز نابولي بأول مباراتين على بارما بهدفين ثم على جنوى بسداسية.

video:1

طالع أيضا:

موسيماني يضم صالح جمعة لقائمة الأهلي

التعادل يحكم صدام بيب وبييلسا