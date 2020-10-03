أزمة في إيطاليا.. السلطات تمنع سفر نابولي لـ تورينو بسبب كورونا.. ويوفنتوس يعلن خوض اللقاء

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 21:41

كتب : FilGoal

دريس ميرتينز - نابولي - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

أزمة كبرى بصدد الاشتعال في الدوري الإيطالي، وطرفيها يوفنتوس ونابولي.

يوفنتوس يفترض أن يستضيف نابولي مساء غد الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، لكن المباراة لن تقام على الأرجح وحسب الوضع الحالي.

صباح اليوم السبت، أعلن نابولي اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

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في نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

الاتحاد الإيطالي لم يصدر قرارا بتأجيل المباراة حتى الآن، لكن نابولي لم يتمكن من السفر إلى تورينو من الأساس.

السلطات الصحية منعت بعثة نابولي من السفر إلى تورينو بسبب تزايد حالات العدوى في الفريق، ما يعني أن المباراة لن تقام على الأرجح.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة غدا وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

لائحة الدوري الإيطالي تٌفيد باحتساب المباراة لصالح يوفنتوس بنتيجة 3-0 في حالة عدم قدوم نابولي إلى الملعب، لكن الأمر لم يٌحسم بعد.

وحسب صحيفة "جازيتا ديللو سبورت"، فإن الاتحاد الإيطالي سيصدر قرارا بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى خلال ساعات قليلة.

يوفنتوس بدأ الموسم بفوزعلى سامبدوريا بثلاثية ثم تعادل مع روما بهدفين لكل فريق، وفي المقابل فاز نابولي بأول مباراتين على بارما بهدفين ثم على جنوى بسداسية.

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