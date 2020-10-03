سكاي: تشيلسي يواصل التشبث بـ هودسون أودوي ويرفض عرضا جديدا من بايرن

رفض تشيلسي عرضا جديدا من بايرن ميونيخ، لضم لاعبه كالوم هودسون أودوي.

شبكة "سكاي سبورتس" ذكرت أن بايرن عرض استعارة هودسون أودوي لمدة موسم، مع وجود بند يسمح بشرائه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني بشكل نهائي في الصيف المقبل، وهو ما رفضه تشيلسي.

وشارك هودسون أودوي في 83 دقيقة بانتصار تشيلسي العريض على جاره كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي اليوم السبت.

وصرّح فرانك لامبارد مدرب الفريق عند سؤاله عن هودسون أودوي بعد اللقاء: "كالوم أظهر حدة كبيرة في الشوط الثاني وأبرز قدراته وسرعته، إنه جزء من خططنا هنا".

وعن إمكانية رحيله إلى بايرن ميونيخ، أوضح: "ليس هناك إجابة حتمية، سنعرف الموقف يوم الإثنين، إه لاعب لدينا، وما يريده هو يؤخذ في الاعتبار كذلك".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يبدي بايرن ميونيخ اهتمامه فيها بالجناح الإنجليزي الشاب.

في يناير من العام الماضي، عرض بايرن 30 مليون إسترليني على تشيلسي لضم هودسون أودوي، وهو ما قوبل بالرفض.

كما تقدم بايرن بعرض قيمته 22 مليون إسترليني في صيف 2019، لكنه أيضا رُفض.

هودسون أودوي (19 عاما) صُعد للفريق الأول في تشيلسي عام 2017، وخاض معه 66 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 11.

واستفاد بايرن ميونيخ على مدار السنوات الماضية من صفقات الإعارة، ونجح في تحقيقات عدة نجاحات مستندا عليها.

بايرن استعار إيفان بيريسيتش من إنتر ميلان، وفيليبي كوتينيو من برشلونة، وجيمس رودريجيز من ريال مدريد، وكينجسلي كومان من يوفنتوس قبل أن يشتريه بشكل نهائي.

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