جوارديولا يكشف ما دار مع بييلسا بعد اللقاء ويُصرح: يا لها من مباراة

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 21:27

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز - بيب جوارديولا - مانشستر سيتي - ليدز

لقطة رائعة جمعت بين بيب جوارديولا ومارسيلو بييلسا عقب نهاية لقاء مانشستر سيتي وليدز بالتعادل 1-1، فماذا حدث؟

أجاب جوارديولا: "بييلسا سألني; ما رأيك في المباراة؟".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي "أخبرته أن المباراة انتهت منذ ثانية واحدة ولا أقدر على تحليلها بعد ثانية واحدة".

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وتابع ضاحكا "ربما بييلسا أذكى مني، لكنني لست كذلك وأحتاج لوقت لتحليل المباراة، ولكني أخبرته بأنها كانت مباراة رائعة".

وتطرق بيب للحديث عن المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين، قائلا: "مباراة جيدة أليس كذلك؟ نعم هي كذلك، يا لها من مباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما يعتمد كل فريق على الهجوم، فتكون المباراة جيدة دائما".

وأشار "قدمنا 30 دقيقة عظيمة في البداية وكان يمكننا تسجيل العديد من الأهداف. أظهرنا شخصية رائعة ولكن للأسف لم ننتصر ولكن علينا الانطلاق من هنا".

واستمر "ليدز اعتمد على اللعب في الخطوط خلف خط وسطنا، وبعد الحصول على الكرة كانوا يهاجمون بسرعة رهيبة".

ويرى بيب "ليس من السهل أبدا اللعب أمام فريق مثل ليدز، وأظهروا مدى جودتهم".

وقال "بكل تأكيد نحن بعيدين تماما عن الصدارة ونحتاج للانتصار في المباريات الآن. إنه سباق ماراثوني وخصوصا مع بداية دوري أبطال أوروبا أيضا".

واستدرك "المجتمع يعطي الفضل للفائز، الأمر يشبه رائحة العطر. إذا انتصرت فرائحتك تكون جيدة، وإذا خسرت فرائحتك تكون سيئة".

وللمباراة الثانية على التوالي أهدر مانشستر سيتي النقاط في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة المدوية في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بخماسية.

على الجانب الآخر واصل ليدز نتائجه الرائعة في انطلاق الدوري الإنجليزي، ووصل للنقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

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في إنجلترا مانشستر سيتي ليدز جوارديولا
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