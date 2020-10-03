جوارديولا يكشف ما دار مع بييلسا بعد اللقاء ويُصرح: يا لها من مباراة

لقطة رائعة جمعت بين بيب جوارديولا ومارسيلو بييلسا عقب نهاية لقاء مانشستر سيتي وليدز بالتعادل 1-1، فماذا حدث؟

أجاب جوارديولا: "بييلسا سألني; ما رأيك في المباراة؟".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس وبي بي سي "أخبرته أن المباراة انتهت منذ ثانية واحدة ولا أقدر على تحليلها بعد ثانية واحدة".

وتابع ضاحكا "ربما بييلسا أذكى مني، لكنني لست كذلك وأحتاج لوقت لتحليل المباراة، ولكني أخبرته بأنها كانت مباراة رائعة".

🗣"He said to me what is your opinion on the game and after 1 second I am not able to, maybe he is much cleverer than me, I need time to process!" 🤣 Pep Guardiola reveals what he and Marcelo Bielsa said to each other at full-time ❤️ pic.twitter.com/hgtZUL7sSV — Football Daily (@footballdaily) October 3, 2020

وتطرق بيب للحديث عن المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين، قائلا: "مباراة جيدة أليس كذلك؟ نعم هي كذلك، يا لها من مباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما يعتمد كل فريق على الهجوم، فتكون المباراة جيدة دائما".

وأشار "قدمنا 30 دقيقة عظيمة في البداية وكان يمكننا تسجيل العديد من الأهداف. أظهرنا شخصية رائعة ولكن للأسف لم ننتصر ولكن علينا الانطلاق من هنا".

واستمر "ليدز اعتمد على اللعب في الخطوط خلف خط وسطنا، وبعد الحصول على الكرة كانوا يهاجمون بسرعة رهيبة".

ويرى بيب "ليس من السهل أبدا اللعب أمام فريق مثل ليدز، وأظهروا مدى جودتهم".

وقال "بكل تأكيد نحن بعيدين تماما عن الصدارة ونحتاج للانتصار في المباريات الآن. إنه سباق ماراثوني وخصوصا مع بداية دوري أبطال أوروبا أيضا".

واستدرك "المجتمع يعطي الفضل للفائز، الأمر يشبه رائحة العطر. إذا انتصرت فرائحتك تكون جيدة، وإذا خسرت فرائحتك تكون سيئة".

وللمباراة الثانية على التوالي أهدر مانشستر سيتي النقاط في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة المدوية في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بخماسية.

على الجانب الآخر واصل ليدز نتائجه الرائعة في انطلاق الدوري الإنجليزي، ووصل للنقطة رقم 7 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

طالع أيضا:

موسيماني يضم صالح جمعة لقائمة الأهلي

التعادل يحكم صدام بيب وبييلسا