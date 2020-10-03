رسميا – يوفنتوس يعير روجاني إلى رين

أعلن نادي يوفنتوس عن انتقال لاعبه دانييلي روجاني إلى ستاد رين الفرنسي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 1 مليون ونصف المليون يورو، دون وجود بند يسمح بالشراء.

روجاني (26 عاما) قلب دفاع إيطالي حضر إلى يوفنتوس عام 2012 قادما من إيمبولي.

وخاض روجاني 101 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع هدفا، وفاز بالدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 3 مرات، وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

ويعد روجاني خامس صفقة يعقدها رين هذا الصيف، بعد الغيني سيرهو جويراسي من أميان، ومارتن تيرييه من ليون، والسنغالي ألفريد جوميس من ديجون، والمغربي نايف أكرد من ديجون، والبرازيلي دالبيرت من إنتر ميلان.

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