خرج كل العرب.. برسبوليس يطيح بالنصر ويتأهل إلى نهائي أبطال آسيا

تأهل برسبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على النصر السعودي 5-3 في ركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي بالدور نصف النهائي.

المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، عرفت تقدُم النصر من ركلة جزاء سددها الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 36.

لكن مهدي عبدي كارا أدرك التعادل للفريق الإيراني في الدقيقة 42، نتيجة لم تتغير حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

فيديو : أهداف المباراة : #النصر السعودي 1 - 1 #بيرسيبوليس الإيراني واللجوء إلى ركلات الترجيح في نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/rgRYUbkixp — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 3, 2020

وأكمل برسبوليس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إحسان حاج صافي في الدقيقة 104.

في ركلات الجزاء الترجيحية، أهدر البرازيلي مايكون ركلة النصر الرابعة، ليسجل برسبوليس ركلته التالية ويتأهل إلى نهائي المسابقة الآسيوية.

وتعد تلك المرة الثانية التي يتأهل فيها برسبوليس إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد نسخة 2018 التي خسر فيها أمام كاشيما أنتلرز الياباني.

فيما عجز النصر عن العودة للمباراة النهائية بعد خسارتها لها في نسخة 1995.

وبالتالي تكون انتهت كل مباريات المجموعة الغربية في دوري أبطال آسيا، بعد استكمالها في قطر لظروف جائحة كورونا.

أمّا مباريات المجموعة الشرقية، فتقام بشكل مجمع في دولة ماليزيا بشهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتحديد الطرف الآخر في نهائي دوري الأبطال أمام برسبوليس.

وتقام المباراة النهائية يوم 19 ديسمبر المقبل في ملعب لم يتم تحديده حتى اللحظة.

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