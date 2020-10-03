بهدف متأخر في مباراة ممتعة.. دجلة ينتصر ويعيد أسوان لحسابات الهبوط

بهدف متأخر، فاز وادي دجلة على أسوان وأعاد أبناء الجنوب لحسابات الهبوط في الدوري المصري.

فاز وادي دجلة على أسوان بهدف مقابل لا شيء على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.

رفيق كابو سجل هدف وادي دجلة الوحيد في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

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الفوز رفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ34 مرتقيا للمركز الـ12، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الـ34 أيضا متراجعا للمركز الـ13.

شوط المباراة الأول كان متكافئا بين الطرفين. مصطفى البدري اخترق في الجهة اليسرى بالدقيقة الـ26 ودخل منطقة جزاء وادي دجلة ثم سدد لكن كرته مرت فوق مرمى عبد المنصف بقليل.

وفي الدقيقة الـ35 تلقى رفيق كابو بينية رائعة قابلها بلمسة واحدة، لكن مسعد عوض أمسك بها بثبات.

عبد المنصف تألق أيضا في الدقيقة الـ38 بعد عرضية أرضية من مصطفى دويدار، يقابلها كريم الطيب بلمسة من داخل الست ياردات، لكن عبد المنصف يتألق ويتصدى للكرة بشكل رائع، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

الشوط الثاني كان متكافئا أيضا بين الطرفين.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لوادي دجلة في الدقيقة الـ67 بعد لمسة يد على إبراهيم القاضي.

أحمد سعيد تقدم لتفنيذ ركلة الجزاء، لكم مسعد عوض تألق وتصدى للكرة، ثم حولها الدفاع إلى ركنية.

نُقذت الركنية على رأس أحمد رمضان بيكام، لكن مسعد عوض كان حاضرا مجددا وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة الـ81 جاء هدف المباراة الوحيد. عرضية أخطأ الدفاع في إخراجها، ليتابعها رفيق كابو بتصويبة مباشرة في المرمى مسجلا هدف الفوز.

الهدف هوالسابع للمهاجم التونسي هذا الموسم مع وادي دجلة في الدوري.