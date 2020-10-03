مؤتمر كومان: أتمنى استقدام إيريك جارسيا.. وشرط لمشاركة ديست أمام إشبيلية

شدد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، على صعوبة مواجهة إشبيلية في ملعب كامب نو بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني غدا الأحد.

وصرّح كومان في المؤتمر الصحفي السابق للقاء: "إشبيلية فريق قوي ويمتلك مدربا مميزا، ستكون مباراة مُعقّدة. ونحن نظهر بشكل مميز في ملعبنا، نثق في قدراتنا".

وأضاف: "نحن هنا منذ 5 أسابيع فقط وقد غيّرنا بعض الأشياء، نحتاج إلى الوقت لتظهر التغييرات، نعمل بشكل جيد كما ظهر أمام سيلتا فيجو، أنا مُعجب بعمل الفريق الذي يقدّم أقصى شيء للفوز بالمباريات".

واعترف كومان أنه يرغب في استقدام إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي: "لدينا الوقت حتى يوم الإثنين، رغم أنه وقت قصير. نرغب في استقدام إيريك جارسيا لأننا لا نمتلك سوى 3 أو 4 قلوب دفاع، وهذا قليل. آمل أن نتمكن من انتدابه، لكن الوضع الاقتصادي معقد بعض الشيء".

كما عاد للحديث عن سبب عدم مشاركة عثمان ديمبيلي أمام سيلتا: "لا يمكنني أن أضيف أكثر على ما قلته بعد المباراة السابقة، نقوم بالتغييرات لغرض ما، وقد أقحمنا بيدري لأنه يستحق ذلك بسبب ما يقدّمه في التدريبات. ترينكاو بدوره يستحق. ديمبيلي في اللحظة الحالية لاعب لـ برشلونة وأعتمد عليه، لكني لم أتحدث معه".

كومان فتح الباب كذلك أمام مشاركة سيرجينيو ديست الوافد الجديد أمام إشبيلية: "لا أدري إن كنا نستطيع ضمه لقائمة المباراة، ننتظر التصريح. نتدرب غدا صباحا وآمل أن يلحق بالمباراة، أو سيكون عليه الانتظار. إنه لاعب مميز، ونحن يجب أن نمتلك منافسة في مركزي الظهيرين. هو يمتلك جودة كبيرة".

كما أشاد بالبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يلعب أساسيا تحت قيادته: "كوتينيو لاعب مميز للغاية، تعلّم الكثير في إنجلترا والكثير في بايرن ميونيخ. طريقتي هي أن أضع كل لاعب في مركزه الذي يجيد فيه، وهو لاعب عظيم".

برشلونة يلتقي بـ فياريال، وسيلتا، وإشبيلية في أول 3 جولات من الدوري الإسباني، فهل كان يفضّل كومان مواجهة فرق أضعف؟

الهولندي يجيب بالنفي: "أفضّل البدء بمواجهات قوية، لعبنا أمام فريقين يمتلكان جودة كبيرة وظهرنا بشكل مميز. غدا ستكون مباراة معقدة، ومن المهم أن نلتقي فرقا قوية حتى ندرك حقيقة مستوانا".

كما أبدى رأيه في قُرعة دوري أبطال أوروبا: "يمكن أن نشعر بالسعادة، لكن ليس بالثقة. مبدئيا نحن ويوفنتوس نبدوا الأكثر قوة، لكن جدول المباراة سيكون مزدحما للغاية، من المهم الفوز في المباراة الأولى".

وأشاد بـ ليو ميسي الذي خاض أول مباراتين كاملتين: "ميسي يتدرب ويلعب جيدا دائما، ليس هناك أي شكوى في أي يوم، لقد ساعد الفريق كثيرا في بالايدوس بصفته قائدا، إنه الأفضل في العالم، والآن بعد أن رأيته في التدريبات صرت أكثر اقتناعا بذلك".

وعند سؤاله عن إمكانية استقدام ممفيس ديباي، اعترف: "لدينا مركزان في الفريق سيكون مميزا لو دعمناهما في سوق الانتقالات: قلب الدفاع والمهاجم، سيساعد ذلك الفريق".

هل تواصل مع ديمبيلي بشأن الدقائق القليلة التي حصل عليها الفرنسي؟

كومان أوضح: "هناك الكثير من الجودة والتنافس في الخط الأمامي. حاليا أنسو متفوق على ديمبيلي. لو كان هناك لاعب غير سعيد فعليه إخباري، لكني أفضّل امتلاك لاعبين سعداء. لو لم يرغب لاعب في البقاء هنا فعليه إخباري، وهو لم يخبرني بأي شيء، هو لديه الفرصة للمشاركة".

وأخيرا، طُلِب من كومان اختيار لاعب من "فريق الأحلام" تحت قيادة يوهان كرويف، يلائم الجيل الحالي، فجاءت إجابته طريفة: "أنا، قد يكون ذلك انتقادا لقلوب دفاعنا. كنا فريقا مميزا لكننا خسرنا مباريات في صغرنا أيضا. لكن هذا الجيل الحالي مميز للغاية وقد تغيرت الأمور عما كانت في وقتي".

برشلونة يمتلك 6 نقاط من انتصارين في مباراتين بشباك نظيفة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين في رصيده.

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