مؤتمر تقديم موسيماني: شكرا على ثقة الأهلي لتدريب نادي القرن.. ولست في موقع رفاهية المدرب السابق

شكر بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي إدارة الأهلي ورئيسها محمود الخطيب، على وثوقهم في لتدريب نادي القرن الإفريقي.

وقال فايلر في مؤتمر تقديمه: "أود أن أشكر محمود الخطيب وإدارة الأهلي، وثقوا في لإدارة نادي القرن وأعلم مدى ضخامة المهمة".

وشدد "لدي خبرة عملية، واجهت الأهلي 4 مرات، أعرف كيف يلعب في مصر وخارجها".

وأكمل "لم يكن من السهل أن أترك صنداونز وآتي إلى الأهلي، قضيت 8 سنوات هناك. لكن هذا يوضح ضخامة الأهلي، إنه أكبر ناد يُحترم في إفريقيا، وفي جنوب إفريقيا تحديدا".

وكشف "رأيت تصريحات رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس نادي صنداونز، ومشجعي النادي الذين تمنوا لي الحظ في المطار في حين كان يجب أن يكونوا غاضبين بعد رحيلي، عقب تحقيق الثلاثية المحلية".

وأكد "الأمر الإيجابي هو أنني انتقلت للأهلي، أعرف الضغط الواقع عليه للفوز دائما حيث تعرضت له مع صنداونز، ورأيت الضغط الواقع على الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح "أعلم أن في ظهري إدارة النادي بقيادة بيبو أسطورة كرة القدم، وجهاز إداري بقيادة سيد عبد الحفيظ، وأخي أمير توفيق الذي سهل قدومي ومعيشتي في مصر، وكذلك أعضاء الجهاز سامي قمصان وميشيل إياناكوني".

وشدد "هناك علاقة تجمعني بكل منظومة الأهلي، أرتبط بعلاقة قوية مع عبد المنعم شطة، مدير الأكاديميات بالنادي؛ بحكم عمله في الاتحاد كاف في وقت سابق، وأعرف أيضا حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، سبق والتقيت معه في المغرب ، أعتبره كوالدي".

وأكمل "وجدت استقبالا حافلا من اللاعبين، لست جديدا على الأهلي، أنا فقط جديد على المباني هنا".

وشدد "كنت ألعب بنفس طريقة 4-2-3-1 في صنداونز، لكن لو هناك ضرورة لتغيير الخطة لاستيعاب لاعبين مهمين قد أفعل ذلك. رأيت الأهلي في مواجهة الزمالك لعب 4-3-3 بوجود السولية وديانج وحمدي فتحي. الأهم أن نجد النجاح الذي صعد بالفريق لنصف نهائي دوري الأبطال والفوز بالدوري".

وعن إمكانية إراحة اللاعبين في مباريات الدوري الباقية قبل مواجهة الوداد قال: "لست في موقع رفاهية المدرب السابق، أنا هنا للحفاظ على الدفعة، تلك المباريات اختبار لمباراة الوداد. وأعتمد على سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ لتعريفي بكل الأمور"، مشددا أنه سيبدأ بقيادة الفريق من مباراة المقاولون.

ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.