في الجول يكشف – هل يحمل مؤمن زكريا كأس دوري الأبطال قبل المباراة النهائية

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 16:21

كتب : عاطف شادي

زيارة مؤمن زكريا لتدريبات الأهلي في التتش

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للموافقة على أن يكون مؤمن زكريا لاعب الأهلي سفيرا للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ومن المنتظر، حسبما علم FilGoal.com، أن يكون مؤمن حاملا لكأس البطولة قبل المباراة النهائية المقرر لها يوم 6 نوفمبر المقبل، بين الأهلي أو الوداد المغربي، والزمالك أو الرجاء المغربي.

ويأتي القرار بمبادرة من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ كاف، ضمن عدد من المبادرات التي تحرك فيها رئيس الاتحاد المصري السابق.

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ومن ضمن تلك المبادرات، بحث إنشاء مشروع تبرعات خاص لرعاية اللاعب، واللاعبين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية سواء قبل أو بعد الاعتزال، وتمويل المشروع بنسبة من عقود الأندية مع اللاعبين.

وكذلك، مخاطبة اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على أحد قاعات مقر الاتحاد الجديد بمشروع الهدف في 6 أكتوبر.

كما علم FilGoal.com أن أبو ريدة خاطب نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين لتدشين جائزة خاصة باسم مؤمن زكريا، يتكفل أبو ريدة بقيمتها.

وكذلك، مخاطبة وزارة الرياضة وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بـ فيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

في إفريقيا مؤمن زكريا دوري أبطال إفريقيا هاني أبو ريدة
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