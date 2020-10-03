راديو مونت كارلو: عوار أخبر ليون باستمراره.. وأرسنال خرج من السباق

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

يبدو أن قصة حسام عوار نجم أوليمبيك ليون تقترب من نهايته في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، دون جديد.

حسام عوار

النادي : أولمبيك ليون

أولمبيك ليون

محمد بوحفصي صحفي إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، ذكر أن عوار قرر الاستمرار في فريقه ليون.

وذكر بوحفسي أن عوار خرج لتوه من اجتمع مع إدارة ليون.

أخبار متعلقة
مؤتمر زيدان: عوار قد يلعب يوما ما في ريال مدريد.. وأنا محظوظ لسبب ما صدمة كبرى لـ أرسنال وبرشلونة.. راديو مونت كارلو: عوار وديباي لن يغادرا ليون ليون: 3 أندية كبيرة مهتمة بـ حسام عوار ليكيب: باريس ينافس أرسنال على الظفر بـ حسام عوار

وأخبر بوحفصي مسؤولي ليون أنه باقٍ في النادي رغم العروض المقدمة من أرسنال، بالإضافة إلى اهتمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ليقرر عوار البقاء في ليون لموسم آخر، ويغلق أي احتمالية لرحيله قبل يومين على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

من جانبه، ذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن ليون أوقف المفاوضات مع أرسنال بالفعل، بعد أن عجز الأخير عن التقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو + إضافات ستصل بالصفقة إجمالا إلى 60 مليون يورو.

وأفاد رومانو أنه مع خروج أرسنال من السباق، بات استمرار عوار مؤكدا، إذ لن تتحرك أندية يوفنتوس، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان للظفر باللاعب في آخر يومين من سوق الانتقالات.

وكان آخر عرض مُقدَم من أرسنال يقدر بـ38 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز.

إدارة أرسنال كانت مستعدة للمحاولة مجددا في آخر 48 ساعة، لكن ليس مقابل 50 مليون يورو التي طلبها ليون.

عوار (22 عاما) أحد ناشئي ليون، ويلعب مع الفريق الأول منذ 2017.

وشارك عوار في 140 مباراة مع ليون، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 27، وساهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

اقرأ أيضا:

يحمل مؤمن زكريا كأس دوري الأبطال

كل ما قاله موسيماني في مؤتمر تقديمه

حسام عوار ليون
نرشح لكم
أخر الأخبار
خرج كل العرب.. برسبوليس يطيح بالنصر ويتأهل إلى نهائي أبطال آسيا 19 دقيقة | آسيا
عاد سريعا من حيث أتى.. نادي مصر ثاني الهابطين إلى الدرجة الثانية رسميا 20 دقيقة | الدوري المصري
إيدرسون ينقذ جوارديولا من هزيمة ثانية وسيتي يتعادل مع ليدز 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(1) بيراميدز.. جووول أنتوي والأول 43 دقيقة | الدوري المصري
شبكة ESPN: تمت.. كافاني إلى مانشستر يونايتد خلال ساعات 45 دقيقة | ميركاتو
بهدف متأخر في مباراة ممتعة.. دجلة ينتصر ويعيد أسوان لحسابات الهبوط 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كومان: أتمنى استقدام إيريك جارسيا.. وشرط لمشاركة ديست أمام إشبيلية ساعة | أوروبا
مرتضى يؤجل المؤتمر الصحفي لعدم تشتيت الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك