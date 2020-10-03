راديو مونت كارلو: عوار أخبر ليون باستمراره.. وأرسنال خرج من السباق

يبدو أن قصة حسام عوار نجم أوليمبيك ليون تقترب من نهايته في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، دون جديد.

حسام عوار النادي : أولمبيك ليون أولمبيك ليون

محمد بوحفصي صحفي إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، ذكر أن عوار قرر الاستمرار في فريقه ليون.

وذكر بوحفسي أن عوار خرج لتوه من اجتمع مع إدارة ليون.

وأخبر بوحفصي مسؤولي ليون أنه باقٍ في النادي رغم العروض المقدمة من أرسنال، بالإضافة إلى اهتمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

🚨🚨 Houssem #Aouar has just come out of a meeting with Lyon. #Aouar has just announced to the staff that he remains at #OL! Despite the offers from Arsenal and the concrete interests of Juventus and #PSG, the player decided to play the season with #OL. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) October 3, 2020

ليقرر عوار البقاء في ليون لموسم آخر، ويغلق أي احتمالية لرحيله قبل يومين على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

من جانبه، ذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن ليون أوقف المفاوضات مع أرسنال بالفعل، بعد أن عجز الأخير عن التقدم بعرض قيمته 50 مليون يورو + إضافات ستصل بالصفقة إجمالا إلى 60 مليون يورو.

OL board have stopped negotiations with Arsenal for Houssem Aouar.#AFC made clear they won’t pay €50m + add ons [€60m total] asked by Aulas and OL told to Arsenal that the deal is over. No Juventus, PSG or Real Madrid on last 2 days. Arsenal was the only chance. ⛔️ #Aouar — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2020

وأفاد رومانو أنه مع خروج أرسنال من السباق، بات استمرار عوار مؤكدا، إذ لن تتحرك أندية يوفنتوس، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان للظفر باللاعب في آخر يومين من سوق الانتقالات.

وكان آخر عرض مُقدَم من أرسنال يقدر بـ38 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز.

إدارة أرسنال كانت مستعدة للمحاولة مجددا في آخر 48 ساعة، لكن ليس مقابل 50 مليون يورو التي طلبها ليون.

عوار (22 عاما) أحد ناشئي ليون، ويلعب مع الفريق الأول منذ 2017.

وشارك عوار في 140 مباراة مع ليون، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 27، وساهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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