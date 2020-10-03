مؤتمر زيدان: عوار قد يلعب يوما ما في ريال مدريد.. وأنا محظوظ لسبب ما

شدد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، على ضرورة التعامل مع الإصابات قبل مباراة ليفانتي.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفانتي في ملعب لا سيراميكا بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني غدا الأحد.

وصرّح زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم: "ليفانتي خصم صعب للغاية، رأينا ماذا حدث في مباراة الموسم الماضي هناك (ريال مدريد خسر 0-1)، علينا أن نستعد جيدا للمباراة وهذا ما سنفعله".

وسُئل زيزو عن وصفه بالمدرب المحظوظ، فأجاب مبتسما: "أنا محظوظ بتواجدي في ريال مدريد، وأنا شخص إيجابي في حياتي، لا أرى الأمور بشكل سلبي حتى عندما تكون مُعقّدة، نتعرض لإصابات من حين إلى آخر، لكننا لن نبحث عن أعذار، قائمتي تضم الكثير من الموهبة، وأيضا يمتلكون قلبا كبيرا. الأمور يمكن أن تتعقد، لكننا نستطيع تخطيها معا".

إصابة داني كارباخال وألفارو أودريوزولا ذكّرت الجميع بالاستغناء عن أشرف حكيمي هذا الصيف، فما رأي زيدان في ذلك؟

المدرب الفرنسي أجاب: "إنها أمور واردة الحدوث في أي فريق، لست سعيدا بما يحدث بالطبع (الإصابات)، لكن علينا الاعتماد على لاعبين آخرين، لا يمكن البحث عن أعذار".

وأكد: "لست قلقا، لكني أفضّل بالطبع أن يكون كل اللاعبين متاحين. على أي حال هي أمور واردة الحدوث، في النهاية علينا التحلي بالصبر. أنزعج لأجل اللاعبين الذين يصابون ولا يستطيعون المشاركة، أدرك أنها أسوأ لحظة بالنسبة لهم".

وأوضح زيدان كيف يتعامل مع الانتقادات: "عندما نكون في الملعب علينا محاولة اللعب بشكل جيد، والباقي لا نسيطر عليه، نتلقى الكثير من الانتقادات دوما، وهذا أيضا لا نستطيع السيطرة عليه، علينا أن نتحد خصوصا في الأوقات الصعبة. الوضع لم يتغيّر منذ 3 أو 5 أو 10 أعوام، هنا يحدث الكثير من الحديث كلما كان هناك أي قدر من الصعوبات، ما نستطيع فعله هو الاتحاد والمواصلة".

وكشف زيدان عن حالة ماركو أسينسيو العائد من الإصابة مؤخرا: "أسينسيو لاعب مهم، لطالما كان كذلك، ما عليه فعله الآن هو التعافي بنسبة 100% على كل الأصعدة: البدنية والذهنية والفنية. إنه جاهز لتقديم عام مميز، أنا واثق من ذلك".

وأضاف: "أسينسيو مثل بقية اللاعبين، نعرف جودتهم، إنه لاعب مباشر وهذا ما أطلبه منه، أن يلعب معتمدا على جودته، هو لاعب يستطيع تسجيل الأهداف، يبحث عن المرمى كلما شارك".

كما أكد على أهمية نظام المداورة: "تفسير القرارات للاعبين ليس مضيعة للوقت، نتحدث فيما بيننا، أنا أفعل الأمر عينه منذ قدومي كمدرب، لدي قائمة من 23 أو 24 لاعبا، وحتى نفوز بالألقاب ونلعب 60 أو 65 مباراة، عليّ التعويل على الجميع".

وواصل: "في السابق كانت الفرق تلعب 30 أو 35 مباراة، الآن الوضع مختلف، 60 أو 65 مباراة، وبعد الموسم سيأتي اليورو في يونيو، وهذه مباريات إضافية. على كل حال، اللاعب يريد المشاركة دائما، ولن يفهم أبدا كل الأمور، أمّا نحن فعلينا المواصلة قدما، وهذا ما سأواصل عليه".

وتابع: "أتحدث مع اللاعبين، لكني أمتلك لاعبين تخطوا الثلاثين ويمكنهم اللعب لـ 6 أو 7 سنوات أخرى. المداورة هي طريقتي في تقديم الأفضل لقائمتي وأن يكون كل اللاعبين منخرطين. اللاعبون يريدون المشاركة دائما وعندما لا يشاركون لا يشعرون بالسعادة، وأعتقد أن ذلك أسوأ شيء في عمل المدرب، عندما تخبر لاعبا أنه لن يبدأ المباراة".

هل إيسكو متأثر لعدم الانضمام للمنتخب؟ سؤال رد عليه زيدان: "لا أدري، ما يريده إيسكو هو المشاركة وإثبات نفسه. إيسكو يمتلك الشخصية التي تجعله لا يخشى أي شيء، وهذا ما يعجبني بشأنه. أمّا فيما يخص المنتخب، فهو يرغب في اللعب جيدا".

وعن حالة إدين هازارد الذي يغيب للإصابة مجددا: "هازارد تعرض لإصابة عضلية لأنه عمل بقوة من أجل العودة، إنه بخير وأتمنى أن يواصل كذلك".

وأخيرا تلقى زيدان سؤالا عن اهتمام فريقه بـ حسام عوار نجم أوليمبيك ليون: "لا أدري ما هي المعلومة التي تمتلكونها. لا يتملكني أي شك في هذا اللاعب، إنه لاعب رائع، ربما يلعب في ريال مدريد يوما ما، لكننا نمتلك قائمتنا اليوم واهتمامي منصب فقط على اللاعبين الذين أمتلكهم الآن. بدءا من يوم 5 أكتوبر (عندما ينتهي سوق الانتقالات) لن أتلقى هذه الأسئلة".

ويمتلك ريال مدريد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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