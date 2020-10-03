أتليتكو يكمل 180 دقيقة من العقم بتعادله أمام فياريال

تعادل أتليتكو مدريد أمام ضيفه فياريال دون أهداف على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ليكتفي أتليتكو برفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر من 3 مباريات.

فيما رفع فياريال رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأول من 5 مباريات بشكل مؤقت.

ليفشل أتليتكو في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، بعد تعادله 0-0 أمام ويسكا بالجولة الماضية قبل أيام.

يأتي ذلك بعد أن افتتح أتليتكو مبارياته في الدوري بفوز عريض غير اعتيادي على غرناطة بستة أهداف مقابل هدف واحد.

وعرفت المباراة استمرار عُقدة أوناي إيمري مدرب فياريال أمام دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، إذ لم يهزمه قط.

المدربان الخبيران تواجها في 13 مباراة، كان التعادل نتيجة 6 منها، وهزيمة إيمري في 7.

وشهدت المباراة مشاركة لويس سواريز أساسيا مع أتليتكو إلى جوار جواو فيليكس في خط الهجوم للمباراة الثانية على التوالي، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 70 وعوضه دييجو كوستا، دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.

أمّا جيرارد مورينو هداف فياريال وأفضل هداف إسباني في الموسم الماضي، ففشل في هز شباك أتليتكو للمباراة رقم 12.

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