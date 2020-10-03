قائمة ريال مدريد – ظهور مدافع الكاستيا.. وغياب كارباخال وأودريوزولا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي غدا الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استدعاء المدافع الشاب فيكتور تشوست لتعويض الغيابات التي يشهدها الفريق.

كما يغيب عن القائمة كل من داني كارباخال، وألفارو أودريوزلا، وإيدير ميليتاو، وإيدين هازارد، وتوني كروس، للإصابة.

ويمتلك ريال مدريد 7 نقاط من 3 مباريات خاضها، فيما حصد ليفانتي 3 نقاط من فوز وهزيمتين.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو – مارتن أوديجارد

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو

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