ترسانة دورتموند الهجومية تنتفض أمام فرايبورج وتؤكد عقدة الـ19 عاما

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه فرايبورج بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالجولة الثالثة من الدوري الألماني.

إرلينج هالاند سجّل مرتين في الدقيقتين 31 و66، فيما سجّل إيمري تشان في الدقيقة 47، واختتم فيليكس باسلاك الأهداف في الوقت بدل الضائع.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد فرايبورج عند 4 نقاط في المركز 11 بعد أن تلقى هزيمته الأولى.

دورتموند من جانبه انتفض بعد هزيمته في الجولة الماضية بهدفين دون رد على أرض أوجسبورج.

كما أكد دورتموند عقدة عمرها 19 عاما، إذ لم يخسر أمام فرايبورج في سيجنال إيدونا بارك منذ أكتوبر 2001.

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