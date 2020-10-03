أحمد علي يؤمن نقطة صعبة لـ إنبي أمام نادي مصر

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 16:56

كتب : FilGoal

عصام ثروت - نادي مصر - الأهلي

كاد يقتنص نادي مصر فوزا ثمينا أمام ضيفه إنبي يوم السبت في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز لولا خطأ حارسه عصام ثروت.

وتعادل الفريق القابع في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري مع إنبي بهدف لمثله في ملعب الكلية الحربية بالقاهرة لتتوقف سلسلة انتصارات الأخير بينما يستمر الفوز غائبا عن نادي مصر في آخر 10 مباريات.

وتقدم المضيف بهدف الكيني كليف نياكيا في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن خطأ ثروت منح الكرة لأحمد علي ليدرك التعادل في الدقيقة 66.

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والهدف هو رقم 81 لعلي في تاريخ الدوري ليتساوى مع محمد دياب العطار "الديبة" أسطورة الاتحاد السابق في المركز 18 بترتيب أفضل هدافي البطولة.

واستمر نادي مصر في المركز 17 ورفع رصيده إلى 21 نقطة ليقترب خطوة أخرى من العودة إلى دوري الدرجة الثانية.

بينما ارتقى إنبي للمركز الخامس رافعا رصيده إلى 45 نقطة.

ويلعب نادي مصر ضد مضيفه بيراميدز يوم الأربعاء بينما يستضيف إنبي فريق الأهلي بطل الدوري.

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