محسن صالح: فايلر كان يمهد للرحيل وتاريخ موسيماني أقنعنا.. كرة القدم لا تعرف جنسية

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 13:23

كتب : FilGoal

محسن صالح - رئيس لجنة التخطيط في الأهلي

شدد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط في الأهلي، أن تاريخ بيتسو موسيماني وسيرته الذاتية أقنعت الأحمر بتعيينه مديرا فنيا للفريق، ساردا عملية تعيينه.

وقال صالح في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب: "نظرا لما حدث مع المدرب السابق ريني فايلر، الذي أوحى لنا وأوحت لنا تصرفاته أنه لن يستمر ويمهد للرحيل، اجتمعنا مع محمود الخطيب المشرف العام على الكرة وطلب مننا سرعة التحرك للوصول للحلول البديلة في وقت ضيق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأعلن "كان أمامنا عشرات السير الذاتية، شرطنا الأساسي كانت الجاهزية لتولي تدريب الفريق فورا".

أخبار متعلقة
مؤتمر تقديم موسيماني: شكرا على ثقة الأهلي لتدريب نادي القرن.. ولست في موقع رفاهية المدرب السابق رئيس جنوب إفريقيا: أتمنى التوفيق لـ موسيماني.. نجاح الأهلي فخر للقارة كلها موسيماني: شعرت وكأنني نجم في هوليوود.. لم أنتصر ضد الوداد لكن الأهلي فاز

وشدد "كان أمامنا مدربين من المدرسة الهولندية والألمانية والتشيكية والأرجنتينية والبرازيلية، تطرقنا أيضا للحلول المحلية".

وكشف "في النهاية حصرنا الأمر بين 10 مدربين وافقوا على تدريب الفريق فورا ووصلنا مع بعضهم لاتفاقات نهائية بعد أن تم الحصر لـ 5 مدربين بينهم موسيماني".

وشدد "ما لفت نظرنا هو فهمه لإفريقيا، وفهمه للأهلي. سيرته الذاتية تشير لأنه لاعب دولي سابق، ومدرب للناشئين، ومدرب مساعد لمدربين عالميين مثل كارلوس ألبيرتو. هو مدرب إفريقي بعقلية أوروبية".

ثم قال: "ما المشكلة أن يكون مدرب الأهلي إفريقيًا؟ كرة القدم لا تعرف جنسية".

وشدد "الخطيب وجد موسيماني مرحبا جدا، واهتم جدا بموافقة صنداونز. محظوظون بأننا وجدنا مدرب مثل موسيماني بتلك الشروط والظروف. تاريخه أقنعنا بأنه الأنسب".

ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.

بيتسو موسيماني الأهلي محسن صالح
نرشح لكم
أخر الأخبار
موكوينا لـ في الجول: طلبت بعض الوقت للرد على رغبة موسيماني في وجودي معه بـ الأهلي 3 دقيقة | إفريقيا
محسن صالح: فايلر كان يمهد للرحيل وتاريخ موسيماني أقنعنا.. كرة القدم لا تعرف جنسية 26 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر مورينيو: فزت مع يونايتد بالألقاب التي كان يمكن التتويج بها 29 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) (0) كريستال بالاس.. انطلاق المباراة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ميلان يعقد مفاوضات لضم كاباك 35 دقيقة | أوروبا
مؤتمر تقديم موسيماني: شكرا على ثقة الأهلي لتدريب نادي القرن.. ولست في موقع رفاهية المدرب السابق 38 دقيقة | مصر
البدري: تصريحاتي عن مصطفى محمد غرضها تشجيعه 43 دقيقة | مصر
تشكيل تشيلسي - إبراهام في الهجوم.. وسيلفا وتشيلويل يقودان الدفاع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 4 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي
قد ينال إعجابك