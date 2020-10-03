محسن صالح: فايلر كان يمهد للرحيل وتاريخ موسيماني أقنعنا.. كرة القدم لا تعرف جنسية

شدد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط في الأهلي، أن تاريخ بيتسو موسيماني وسيرته الذاتية أقنعت الأحمر بتعيينه مديرا فنيا للفريق، ساردا عملية تعيينه.

وقال صالح في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب: "نظرا لما حدث مع المدرب السابق ريني فايلر، الذي أوحى لنا وأوحت لنا تصرفاته أنه لن يستمر ويمهد للرحيل، اجتمعنا مع محمود الخطيب المشرف العام على الكرة وطلب مننا سرعة التحرك للوصول للحلول البديلة في وقت ضيق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأعلن "كان أمامنا عشرات السير الذاتية، شرطنا الأساسي كانت الجاهزية لتولي تدريب الفريق فورا".

وشدد "كان أمامنا مدربين من المدرسة الهولندية والألمانية والتشيكية والأرجنتينية والبرازيلية، تطرقنا أيضا للحلول المحلية".

وكشف "في النهاية حصرنا الأمر بين 10 مدربين وافقوا على تدريب الفريق فورا ووصلنا مع بعضهم لاتفاقات نهائية بعد أن تم الحصر لـ 5 مدربين بينهم موسيماني".

وشدد "ما لفت نظرنا هو فهمه لإفريقيا، وفهمه للأهلي. سيرته الذاتية تشير لأنه لاعب دولي سابق، ومدرب للناشئين، ومدرب مساعد لمدربين عالميين مثل كارلوس ألبيرتو. هو مدرب إفريقي بعقلية أوروبية".

ثم قال: "ما المشكلة أن يكون مدرب الأهلي إفريقيًا؟ كرة القدم لا تعرف جنسية".

وشدد "الخطيب وجد موسيماني مرحبا جدا، واهتم جدا بموافقة صنداونز. محظوظون بأننا وجدنا مدرب مثل موسيماني بتلك الشروط والظروف. تاريخه أقنعنا بأنه الأنسب".

ووقع موسيماني (56 عاما) على عقد يمتد لموسمين مع الأهلي وتبدأ مهمته مع القلعة الحمراء بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

ومهمته الأبرز ستكون في دوري أبطال إفريقيا الذي يلعب فيه الأهلي ضد الوداد في الدور نصف النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب وإذا عبر للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

وتوج موسيماني بدوري الأبطال في 2016 مع ناديه السابق ماميلودي صنداونز.

وشغل منصب المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012.