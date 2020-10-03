نجم ليفربول السابق: صلاح لن يكون مؤثرا بنفس الدرجة لو انتقل لـ سيتي أو برشلونة

يرى جون بارنز نجم ليفربول السابق أن طريقة يورجن كلوب المدرب الحالي للفريق تناسب خط هجومه المميز المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال بارنز لـBonusCodeBets:"كل اللاعبين تناسبهم طريقة لعب ليفربول".

وواصل "لو ماني، فيرمينو أو صلاح انتقل إلى مانشستر سيتي أو برشلونة لن يكون بنفس الفاعلية. يورجن (كلوب) انتقى اللاعبين المناسبين له وللفريق".

وأتم "في الوقت الحاضر، ماني من أفضل لاعبي العالم ومن الرائع مشاهدته يلعب بأفضل مستوى في ليفربول. بالنسبة لي، أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز".

وفسر محللون تألق صلاح في ليفربول بأنه يعود للأسلوب الهجومي الذي يتبعه المدرب الألماني يورجن كلوب.

وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز في آخر عام ونصف.

ويقضي صلاح (28 عاما) موسمه الرابع مع الفريق وشارك في 157 مباراة بقميص ليفربول وسجل 97 هدفا وأرسل 41 تمريرة حاسمة.

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