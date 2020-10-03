ميدو: أتفق مع البدري الذي يبدو أنه يستفز مصطفى محمد

دافع أحمد حسام "ميدو" نجم مصر والزمالك السابق عن تصريحات حسام البدري مدرب الفراعنة والتي قال فيها إن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يحتاج لعمل كثير والمشاركة باستمرار.

مصطفى محمد النادي : الزمالك مصر

وأشاد البدري بقدرات مصطفى، الذي يقدم موسما طيبا مع الزمالك، وعلم FilGoal.com من مصدر في الجهاز الفني للفراعنة أن اللاعب سينضم للمعسكر المقبل وقد يكون أساسيا ضد توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021. (التفاصيل)

وقال ميدو في تويتر:"مصطفى محمد أفضل مهاجم في مصر ولكن طبيعي أن مدرب المنتخب يقول إنه بحاجة لأن ليعمل على نفسه كثيرا ليكون المهاجم الأساسي للمنتخب، من حق المدرب استخدام الإعلام في بعض الأوقات لإخراج أفضل ما لدى اللاعب خاصة إذا كان صغيرا في السن".

وواصل مهاجم توتنام السابق "لابد أن ننتظر قرارات حسام البدري الفعلية وليس تصريحاته، قد يكون حسام البدري يستفز مصطفى حتى يقاتل بكل ما عنده ليكون المهاجم الأساسي للمنتخب، لو قال البدري الآن إن مصطفى أفضل مهاجم في مصر فستكون بداية النهاية لمصطفى. أنا مع تصريحات حسام البدري".

مصطفى محمد افضل مهاجم في مصر ولكن طبيعي ان مدرب المنتخب يطلع يقول انه محتاج يشتغل على نفسه كتير علشان يكون المهاجم الاساسي للمنتخب..المدرب من حقه انه يستخدم الاعلام في بعض الاوقات لاخراج افضل ما عند لاعبيه خاصة لو كان لاعيب صغير في السن.. — Mido (@midoahm) October 3, 2020

واستمر "مصطفى من نوعية اللاعبين الذين لابد وضعهم تحت ضغط باستمرار ليعطيك أفضل ما لديه، لا أشك أن مصطفى سيكون مهاجم المنتخب الأساسي مع البدري".

وأضاف "لماذا يريد البعض من مدرب المنتخب أن يقول للاعبيه الصغار أهلا بكم مكانكم محجوز في المنتخب. افعلوا ما تريدون الفترة المقبلة وأنا في ظهركم. لا يوجد مدرب كبير يفعل ذلك أبدا".

وأتم "أخيرا لو لم يشرك البدري مصطفى محمد أساسيا مع المنتخب وأعطاه الوقت الكافي في المباريات القادمة ليثبت للجميع أنه قادر أن يكون المهاجم الأساسي، سأكون أول المنتقدين له ولكن حتى الآن أنا مع تصريحاته فيجب أن يعلم مصطفى أن ما زال أمامه الكثير من العمل ليكون مهاجم مصر الأول".

وشارك مصطفى في مباراة رسمية وحيدة مع منتخب مصر كانت ضد النيجر في تصفيات كأس إفريقيا 2019، كان المكسيكي خافير أجيري مدرب مصر آنذاك.

وكان مصطفى محمد أحد أبرز المساهمين في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما نوفمبر الماضي والتي أهلت الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو.

المهاجم صاحب الـ22 عاما لعب معارا للداخلية، ثم طنطا، ثم طلائع الجيش، قبل أن يعود للزمالك مطلع الموسم الجاري.

وخاض مصطفى محمد 35 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجّل خلالها 12 هدفا، وصنع 3 أهداف.

اقرأ أيضا

وكيل إيفونا: هناك عرضان مصريان للاعب

وكيل أفشة: ناد اسكتلندي مهتم باللاعب.. وآخر سعودي