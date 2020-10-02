مصدر بمنتخب مصر لـ في الجول: مصطفى محمد في قائمة مباراتي توجو.. وبنسبة كبيرة رمضان صبحي

كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك سينضم إلى معسكر الفريق في نوفمبر المقبل، وعلى الأرجح سيلحق به رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"مصطفى محمد موجود بالطبع في معسكر نوفمبر".

وأضاف "نتواصل معه باستمرار لنصحه وهو يتقبل ذلك، سيكون موجودا ضد توجو وقد يكون رأس الحربة الأساسي في المواجهة".

وعن رمضان صبحي، أوضح المصدر "رغم أنه لا يلعب الآن، إلا أننا نتابع تدريباته في بيراميدز، يسير بشكل جيد وعلى الأرجح سيكون معنا في المعسكر".

وأشاد حسام البدري مدرب مصر بقدرات مصطفى محمد في حوار تلفزيوني يوم الخميس، متمنيا أن يشارك اللاعب البالغ عمره 22 عاما باستمرار مع الزمالك.

ويبدأ معسكر الفراعنة المقبل في الأسبوع الأول من نوفمبر استعدادا لمواجهة توجو في 9 و17 من الشهر ذاته ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ويحتل الفراعنة المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطتين خلف جزر القمر (4 نقاط) وكينيا (نقطتان).

وتعادلت مصر مع كينيا وجزر القمر في أول مواجهتين من التصفيات.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى كأس إفريقيا المقبلة والتي تستضيفها الكاميرون.

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