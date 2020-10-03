وكيله: عرضان من مصر لضم إيفونا.. وموقف عودته لـ الأهلي

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 02:01

كتب : FilGoal

رمضان صبحي وإيفونا‎

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل ماليك إيفونا امتلاكه أكثر من عرض من أجل لاعب الأهلي الأسبق.

ماليك إيفونا

النادي : ناسيونال ماديرا

الأهلي

وقال وكيل إيفونا: "يوجد اهتمامات من فريق أوروبي وآخر سعودي من أجل ضم إيفونا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة النهار ومع تواجد هيثم عرابي (مدير لجنة التعاقدات الأسبق في الأهلي) قائلا: "تاريخ إيفونا يعد قويا في مصر وفي إفريقيا وأُحب بكل تأكيد عودته من جديد لـ مصر".

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وتابع "عرضان من مصر من أجل ضم إيفونا وهناك أكثر من فريق مهتم وذلك بعد معرفة أن اللاعب سيكون حرا للتوقيع لأي فريق".

ورفض وكيل إيفونا ذكر أسماء الفرق المصرية المهتمة باللاعب، قائلا: "لن أذكر أي أسماء الآن في انتظار وصول الأمر للمراحل النهائية".

هل من الممكن أن يعود إيفونا لـ الأهلي؟ أجاب وكيله قائلا: "أبوابنا مفتوحة أمام الجميع".

وأشار "الأهلي فريق كبير ويعرف إيفونا جيدا وجمهور الأهلي يعشق اللاعب الذي يعد أغلى لاعب خرج من مصر. إيفونا له نجاحات كبيرة وسنة ما زال صغيرا".

إيفونا صاحب الـ 27 عاما سبق له اللعب في الأهلي في الفترة ما بين 2015 و2016 قادما من الوداد المغربي.

مع الأهلي، لعب إيفونا 31 مباراة ونجح في تسجيل 13 هدفا وصناعة 5 قبل أن يرحل للدوري الصيني ومنه للبرتغالي.

في الدوري إيفونا
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