هالاند يختار 8 مهاجمين أفضل منه.. ويوضح سبب طريقته الغريبة في الإجابة على الصحفيين

السبت، 03 أكتوبر 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند

اختار إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، 8 مهاجمين عالميين أفضل منه في وجهة نظره.

إيرلينج هولاند

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

هالاند تحدّث إلى موقع VG النرويجي وعدد الأسماء الثمانية: "كريستيانو رونالدو، روبيرت ليفاندوفيسكي، سيرخيو أجويرو، روبيرتو فيرمينو، بيير إيمريك أوباميانج، هاري كين، تيمو فيرنر".

المهاجم البارد في مواجهة الشباك، يمتاز بالبرود أيضا في المقابلات الصحفية التي يجيب فيها أحيانا بكلمة واحدة وبشكل مختصر للغاية.

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المهاجم النرويجي برر ذلك: "لا أجيب بهذه الصورة لأن السؤال يكون سيئا، ولكن إن سألتني سؤالا يحتمل الإجابة بـ نعم أو لا، فمن المنطقي أن تكون إجابتي بـ نعم أو لا".

إذًا أمام الصحفيين تحدٍ لطرح أسئلة عليك أكثر انفتاحا؟ هالاند أجاب عن ذلك: "نعم، يمكنك قول ذلك، لو كنت سألتني سؤالا يحتمل نعم أو لا الآن، فأعتقد أنك كنت ستتلقى إجابة بـ نعم أو لا، هذا هو الحال مع الجميع".

وعن تفضيله الانضمام إلى دورتموند في يناير الماضي: "في يوم كنت أشاهد مباراة لـ دورتموند عبر التلفاز مع والدي بمنزلنا في سالزبورج، قلت له حينها: انظر إلى ذلك الجدار خلف المرمى، إنه شيء يمكن اللعب لأجله".

وأتم: "أعتقد أن والدي كان شبه نائم حينها، لكن الأمر تحوّل إلى واقع عندما تحدثت معهم، وصلتني إشارات إيجابية، كانوا مباشرين للغاية في حديثهم وقالوا الأمور الصحيحة".

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