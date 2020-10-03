الزمالك لـ في الجول: التعاون لم يطلب فرجاني ساسي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك تقدم نادي التعاون السعودي بعرض للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى: "كل ما يُقال ليس صحيحا بخصوص ساسي".

وأضاف في تصريحاته المقتضبه مع FilGoal.com "التعاون لم يطلب ساسي، لا على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي".

وتابع "لم يصل إلينا أي عرض من التعاون من أجل ساسي".

ساسي صاحب الـ 28 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى صيف 2021.

ولعب فرجاني 34 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

اقرأ أيضا:

حوار مثير مع موسيماني

ملامح المران الاول لـ موسيماني مع الأهلي